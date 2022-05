Kicillof se rió de Juntos y festejó que no alcancen las empresas que hay

El gobernador Axel Kicillof anunció hoy la nueva etapa del Fondo de Inversiones Municipales con los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, negociado durante todo el año pasado, acompañado por dos de los intendentes que más problemas judiciales tienen en la actualidad, Mayra Mendoza, de Quilmes, y Julio Garro, de La Plata.

Mendoza está involucrada directamente por la contratación y posterior supuesto desvío de fondos de una cooperativa contratada por el municipio que ella conduce mientras que Garro está nombrado en las investigaciones surgidas por la aparición de las filmaciones en la sede del Banco Provincia en la que participaron exfuncionarios del servicio de inteligencia para investigar al "Pata" Medina.

En un discurso plagado de datos sobre obras que considera emblemáticas en municipios del Frente de Todos y de “Juntos, Juntos por el Cambio, o como sea… se me ocurren un montón de cosas pero no las voy a decir”, dijo chistoso, Kicillof detalló la importancia de cada una de estos desarrollos en infraestructura.

El manejo de unos $17.000 millones de pesos durante el transcurso de este año, estarán a cargo de los municipios pero los fondos surgieron de la aprobación del endeudamiento bonaerense por la legislatura durante el tratamiento presupuestario del ejercicio en curso.

Para el gobernador, la utilización del Fondo es un “claro ejemplo de la articulación Provincia – Municipios” y ratifica que esta delegación no es una descentralización. Su articulación, entonces, tiene que tener siempre una corresponsabilidad entre ambas partes.

Este FIM servirá para la reparación y construcción de infraestructura y servicios en proyectos que para las intendencias son fundamentales, como cuestiones vinculadas con el agua corriente, cloacas. A su lado, el ministro de Infraestructura, Leonardo Nardini, seguía atentamente todo su relato.

En un momento de su relato, Kicillof parece haberse sobregirado en su entusiasmo al comentar que dada la cantidad de empresas que se necesitan para instrumentar todas las obras encaradas, entre las hidráulicas, de vialidad y en escuelas y hospitales. “Por todo esto no hay empresas, no hay empresas, esta es una gran noticias”, relató.

Los funcionarios que tienen que arbitrar todos estos proyectos el problema saben bien que no es que no existan empresas, sino que las mismas, por una cuestión inflacionaria, prefieren no cotizar, aunque lo autorizado a gastar tenga la cláusula prevista de la cotización en dólares. O, como les sucede a todos los intendentes del interior profundo bonaerense, no existen firmas que puedan hacer asfaltos y obras de mínima complejidad.

Estos municipios deben requerir presupuestos a empresas ubicadas muy lejos de su localidad, como Bahía Blanca, La Plata o Mar del Plata, Tandil, Campana o Zárate pero luego de mucha negociación deben desistir de su contratación porque las distancias y el monto de la obra no es rentable.

“Los asfaltos los tenemos que terminar haciendo con un trompito”, se quejó días atrás un jefe comunal de la sexta sección electoral.

Mientras que el gobernador realizaba el anuncio de la nueva puesta en marcha del plan de infraestructura general de toda la provincia, en la Legislatura bonaerense siguen sin ponerse de acuerdo entre el oficialismo y la oposición por la nueva demanda oficialista para la aprobación de la designación de Federico Thea como presidente del Tribunal de Cuentas.

Según dejaron trascender los intendentes radicales del interior bonaerenses, los más necesitados de este tipo de financiamiento provincial para sus obras, le exigieron a Maximiliano Abad, el presidente de la UCR a nivel bonaerense y presidente del interbloque de Juntos.

Por eso es que en la oposición esto trajo aparejado una nueva mini crisis interna. Es que, además, del tema del Tribunal de Cuentas, Kicillof, a través del jefe de gabinete, Martín Insaurralde, le pidió a la oposición que también se trate la nueva modificación de la ley que se trató hace cuatro años y que cambió el sistema jubilatorio del Banco Provincia de Buenos Aires.