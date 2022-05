Alberto Fernández se fortalece en Europa pero sabe que a su regreso no tendrá paz

"Que disfrute del viaje, se entretenga, diga lo que quiera. Pero en algún momento tiene que volver", le dijo a MDZ uno de los más importantes articuladores del Frente de Todos, si es que aún puede llamarse así tras el lanzamiento que hizo el viernes pasado la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con su recuento de "anécdotas" que motivaron la respuesta de Alberto Fernández desde 10.000 km de distancia.

Esto es literal. El presidente tuvo que irse hasta España para refutar, de alguna manera, los dichos de Cristina Fernández de Kirchner en Chaco, el viernes pasado. Allí también hubo distancias ya que Fernández prefirió estar en Tierra del Fuego.

El Frente de Todos está hecho un demonio. Cuando el Instituto Patria y Cristina Fernández de Kirchner creían que habían conseguido el centro de la escena tras el discurso de la vicepresidenta, Alberto Fernández aprovechó la distancia que tiene de ella y desde España le recordó que “tiene una mirada parcial” e infirió que sus opiniones revisten un tenor “obstruccionista”.

El periodista que consiguió estos y otros conceptos fue Carlos Cué, quien también fue corresponsal en Argentina de El País. Este medio también había entrevistado a Cristina Kirchner en 2017 y en la comparación, Cué consideró que si bien el presidente se mostraba algo fastidiado, nunca levantó la voz y respondió cortésmente, a diferencia de la actual vice, que “se la notaba nerviosa, casi enojada. Se generaba un ambiente muy espeso”.

“Se tuvo que ir hasta España para tomar coraje. ¿Están calentando el agua para poner los fideos y comer todos juntos el domingo o para tirársela como hicieron los criollos contra los ingleses en las invasiones?”, preguntó MDZ a un funcionario nacional que sólo respondió con una gran carcajada y terminó con tantas dudas como las que tenía hasta ayer sobre una posible dilución de la fortísima discusión interna.

Tanto este secretario de Estado como otro que admira a la vicepresidenta, creen que lo que más le preocupa es que a pesar de sus posturas y reclamos, Fernández no toma nota de su malestar. "Si estuviera tan decidida, ya hubieran renunciado todos los que ella quiere que sigan".

Hasta el momento, no habrá novedades en el frente oficialista. Ni renuncias ni rupturas directas. "Lo lamentable de todo esto es que estamos entrando en descomposición interna, y eso ya no lo arreglás con un antifebril. Tenes que ir a cuchillo, y cuando entras al quirófano, no sabes como salís", dijo un médico que siempre ronda el Congreso nacional con sus frases muy precisas.

Ya Martín Guzmán había explicitado que las respuestas dadas en el pasado no funcionaron. Y su par de Trabajo, Claudio Moroni, fue aplaudido hoy en un acto sindical en el que participó Héctor Daer, uno de los que comandan el triunvirato de la CGT.

La ruptura del Frente de Todos, tal cual venía alertando MDZ, es un hecho. Más allá de las advertencias que también lanzó desde Europa el presidente Fernández, sobre su deseo de reelección, inclusive a través de una PASO, la realidad parece indicar que será el único candidato por su espacio ya que su vice contempla otras variantes, entre las que puede haber una nueva sorpresa, similar a la que catapultó al actual jefe de Estado al lugar donde hoy está.

La tensión no parece de fácil resolución. Y no sólo por el gesto adoptado por Fernández, quien debió irse hasta Europa para decir algo más de lo acostumbrado sobre su tensa relación con Cristina Kirchner. La herejía es peor para quien lo llevó al cargo porque en el viaje lo acompañan buena parte del elenco que, para La Cámpora, entornan al presidente desde el primer día para conspirar contra su vice.

Acá falta Santiago Cafiero, otro de los más denostados por Máximo Kirchner. Los rencores que fueron creciendo con el correr de estos dos años no parecen de fácil resolución. A su vuelta, Fernández volverá a tomar nota de su compleja situación interna.

Hasta ahora, nadie relacionado con el Instituto Patria y La Cámpora ha dicho nada ni se ha expresado sobre lo que dijo el presidente. Sin embargo, un viejo conocido del hijo de los dos presidentes, que sabe lo que piensan en la intimidad la vice y su grupo, se preguntó: ¿cómo era que nunca se iba a volver a pelear con Cristina?”.

Fue en ese momento donde alguien que también olfateó desde un inicio que la relación presidente-vice podía terminar mal. "Lo que más molestó desde un inicio fueron las operaciones de prensa que nos hacían. Los propios periodistas nos reconocían quienes le daban letra para atacar a Cristina. Bueno, así empezamos, así estamos terminando", dijo un legislador provincial que hoy está siguiendo los pedidos de silencio que le sugirieron durante estos días.

Uno de los pocos autorizados a hablar es Axel Kicillof. Hoy, en la Feria del Libro, dijo que "tiene razón Cristina, no le estamos dando respuesta a la gente. Por eso la insatisfacción política".