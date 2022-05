Suarez, duro con la Nación, quejas por la minería y un pedido clave

Rodolfo Suarez da su tercer discurso como gobernador y, es uno de los más trascendentes porque está en el clímax de su gestión, con casi dos años por delante y habiendo superado la pandemia como eje.

Suarez llegó solo a la Legislatura, saludó a la militancia y entró a la Casa de las Leyes. En el inicio, hubo dos datos: primero, Suarez no leyó con lentes como habitualmente lo hacía. Luego, recordó especialmente el hecho de volver a la presencialidad. "Poder hacerlo en un marco de presencialidad plena es una satisfacción", dijo, y dijo que su prioridad será el trabajoEn su primeras palabras, el Gobernador apuntó directamente contra la Nación. "Transitamos una Argentina llena de incertidumbres, pero también de evidencias. El punto de partida es una macroeconomía que deja a la intemperie cualquier posibilidad de progreso", apunto. Pero fue aún más duro y dijo que la situación es peor por "la falta de un programa consistente". "Por la falta de un programa consistente, de una vocación para la construcción de consensos que permitan crear mayorías en torno a las reformas claves que se necesitan y, más delicado aún, por las tensiones imprudentes generadas dentro del nivel más alto del Gobierno Nacional, que como resultado final nos entregan la imagen perpleja de un poder de brazos caídos para conducir la economía pero no para intentar torcer a antojo las instituciones", dijo con dureza.

Esa impronta sorprendió, pues aunque Suarez ha sido siempre opositor, hasta ahora había sido cauto. "Esto no solo golpea a las personas, sino que también afecta la planificación de las administraciones provinciales. Sin embargo en Mendoza desde hace casi 6 años trabajamos en un modelo distinto". aseguró.

Luego, marcó un contraste con las visiones del país. "Tenemos valores distintos, creemos en el valor del esfuerzo y en el mérito. No da lo mismo quien hace las cosas en el marco de la ley, creemos en el derecho de las víctimas, creemos en las obligaciones del ciudadano, en la exigencia, en la disciplina fiscal", detalló.

El Gobernador luego destacó el programa Mendoza Activa y también el Enlazados, para promover la economía. Allí, aseguró que siguieron las políticas de incentivo fiscal. "Se decidió llevar alivio a los mendocinos aplicando topes en los impuestos patrimoniales", aseguró.

Suarez hizo foco en las cuentas provinciales, asegurando que hay un superávit superior al 11%. Luego, siguió su detalle de medidas relacionadas con la sanidad fiscal e incentivo a la producción.

Suarez mencionó a Portezuelo del Viento y defendió el proyecto, pero volvió a dejar en manos de la Nación el futuro: "Está estudiada con detenimiento, tiene abundante documentación que respalda su viabilidad, entre ella los estudios de impacto ambiental correspondientes. Por eso está en proceso licitatorio, y no quedan dudas de que produciría beneficios a toda la cuenca, de manera que Mendoza nuevamente ha hecho las argumentaciones sólidas para defender su realización frente a los embates de las otras provincias que, a nuestro juicio, responden más a intereses políticos que a observaciones técnicas", aseguró.

"Por eso, como es de público conocimiento, ahora su realización depende absolutamente del laudo presidencial porque, de no mediar una resolución definitiva que brinde seguridad jurídica plena, en el futuro la obra podría verse paralizada por conflictos judiciales que generarían un significativo perjuicio sobre los dineros que se hubieran invertido hasta entonces", agregó.

Sobre los 1023 millones de dólares disponibles, aseguró que ese dinero se usará "sin tomar ningún riesgo". "Hemos hecho lo que había que hacer, que es procurar blindar la seguridad jurídica del proyecto antes de poner un peso, custodiando con extremo cuidado y responsabilidad el dinero de los mendocinos, recordando que los 1.023 millones de dólares constituyen un ingreso excepcional que viene a reparar el daño producido a Mendoza por decisiones de la Nación y, por lo tanto, deben ser utilizados sólo para impulsar el desarrollo y el crecimiento de la provincia sin tomar riesgos", defendió.

Luego, detalló una serie de obras del IPV, de Aysam y destacó que, según él, solo 4 escuelas no comenzaron las clases por problemas de infraestructura.

Además, anunció la construcción de una nueva ruta en el pedemonte. "Hemos conseguido firmar el convenio para que este año arranquemos con las obras en la Ruta 99. Esta obra se conectará con la Avenida Perón de Godoy Cruz y luego con la Ruta 82 de Luján, permitiendo un recorrido excepcional por todo el piedemonte mendocino, para que lo disfruten tanto los vecinos como los turistas", dijo.

Agua y minería

La crisis hídrica y el manejo del agua fue otro de los ejes centrales. "Este flagelo universal nos interpela directamente porque condiciona el presente y el futuro. Más aún a nosotros, los mendocinos, que somos originarios del secano y que habitamos y producimos en pequeños oasis desde siempre. Por esta razón, desde el primer momento que me ha tocado conducir el Estado, he considerado vital trabajar para fortalecer una cultura respetuosa que considere que el agua es el recurso estratégico más importante", dijo.

Suarez se quejó por la falta de ejecución de su plan minero cuyos recursos económicos que resultaren serían usados para mejorar la realidad hídrica. Y volvió a mencionar a "los fanatismos" como uno de los problemas. "No pudo ser. No obstante, espero que la conciencia de nuestra finitud y los fanatismos absurdos no nos impidan pensar, planificar y ejecutar las obras para beneficio de las generaciones venideras. Lo digo sosteniendo la convicción de que somos tan sólo inquilinos de un espacio-tiempo que no nos pertenece en forma exclusiva, sino también les pertenece a las generaciones futuras", se quejó Suarez.

Transporte

Suarez volvió a anunciar la extensión del metrotranvía, asegurando que este año se licitará el tramo hacia el Aeropuerto y hacia Luján, en calle Pueyrredón. Además, sumarán 39 duplas que llegarán desde San Diego. "En lo relativo al transporte, la Sociedad de Transporte de Mendoza logró, mediante un acuerdo con la compañía Metropolitan Transit System de la Ciudad de San Diego, que lleguen a la provincia 39 duplas para el sistema de metrotranvía. De esta manera, se cuadruplicará la flota. Durante 2022, se dará inicio al proceso de licitación para la construcción de dos etapas consecutivas en la extensión del Metrotranvía, al Norte, desde la estación Avellaneda en Las Heras hasta el Aeropuerto, y al Sur, desde la calle Beltrán de Godoy Cruz hasta calle Pueyrredón de Luján de Cuyo. Sumaremos más de 20 kilómetros nuevos de recorrido, duplicando los 19 kilómetros actuales", anunció.

Uno de los grandes problemas de la provincia es el agua y el saneamiento. Según el Gobernador, se ha mejorado el sistema. "A fin de poder cubrir el constante aumento de la demanda de agua potable, se ha incrementado la capacidad de producción en el Gran Mendoza en un 10%. Hace más de 30 años que esto no se hacía", aseguró.

Importación propia

En el discurso, hubo un dato llamativo: Mendoza comenzó a importar medicamentos desde Chile por la falta de insumos. "En un contexto de desabastecimiento nacional en el mercado de medicamentos e insumos, tomamos una decisión extraordinaria y sin precedentes en Argentina de invertir $34 millones para la importación desde Chile de medicamentos para la atención de pacientes que requirieron ingreso en unidades de cuidados críticos", contó Suarez.

En Salud hubo dos datos relevantes que son positivos: bajó la mortalidad infantil y el embarazo adolescente. "Me llena de satisfacción compartir con ustedes que tenemos nuevamente un récord en la baja de dos índices que nos ocupan especialmente, la mortalidad infantil al 6,7 por mil nacidos vivos y el embarazo adolescente, al 7,5%", dijo el Gobernador.

Sobre inseguridad y justicia, el Gobernador fue algo benévolo con el Poder Judicial, asegurando que la administración de justicia ha mejorado. "Hoy tenemos la tasa de homicidios más baja de los últimos veinte años: 4.2 homicidios cada 100.000 habitantes, hemos logrado disminuir los robos agravados con uso de armas más del 50%, se han duplicado las personas privadas de la libertad y se han logrado records en incautación de armas y estupefacientes".

Fuera de su detalle, hubo poca autocrítica y redundó en un pedido: que se apruebe la reforma de la Constitución. "