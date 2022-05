El PJ aseguró que Suarez discrimina a las comunas peronistas

Apenas empezó a pronunciar las primeras palabras del discurso inaugural de sesiones ordinarias, los peronistas presentes se sintieron molestos. El gobernador Rodolfo Suarez dedicó los primeros párrafos a criticar a la Nación. La respuesta del PJ no se hizo esperar: se quejaron de la discriminación que sufren las comunas gobernadas por el Frente de Todos por parte del Gobierno provincial.

La intendenta de Santa Rosa, María Flor Destéfanis sostuvo en diálogo con MDZ que : "Como intendenta de Santa Rosa no escuché nada en el sentido de anuncios para nuestro pueblo. Venía con esperanza de escuchar algo para nuestra gente. Si el gobernador pide consensos, tiene que comenzar dando el ejemplo, convocándonos", sostuvo la jefa comunal. En ese sentido, dio un ejemplo concreto: "Tiene que empezar a llamarnos a los otros partidos políticos. Escuchaba que Malargüe va a tener su planta de tratamientos de residuos con una inversión del ente nacional y nosotros tenemos un sólo distrito con cloacas. Por lo tanto la Nación no discrimina por color político, como dice el gobernador", agregó.

La jefa comunal envió una dura carta en sus redes sociales en la que siguió las mismas líneas de sus declaraciones a este medio. "Le pedimos al gobernador que se acuerden de Santa Rosa y de todo el Este. Acá tendrán una intendenta con toda la voluntad de trabajar juntos siempre en beneficio de mis vecinos y vecinas. Espero que eso suceda pronto".

Desde el Sur también hubo reclamos. El presidente del bloque de Diputados, Germán Gómez, un hombre que responde políticamente a los hermanos Omar (diputado) y Emir (intendente de San Rafael), Félix aseguró que: "El gobernador habla de una realidad ficticia. La situación de las escuelas es terrible. Quieren que los municipios reparen los edificios escolares por el estado en el que se encuentran. Pero además, cuestionó al Gobernador por haber hablado de la remediación de (el complejo minero fabril) Sierra Pintada. "Lo de Sierra Pintada no está funcionando como dice el Gobernador, esto no es asi", declaró. Además, agregó más reclamos sobre la situación de la salud en el Sur mendocino: "Hace un mes que los círculos médicos de San Rafael y Gral Alvear suspendieron las consultas y prácticas ambulatorias por OSEP. La deuda que la obra social mantiene con prestadores y hospitales es millonaria. ¿Cómo van a solucionarlo?".

El senador Gerardo Vaquer , quien proviene de Lavalle y es parte del equipo político del intendente Roberto Righi (quien no asistió a la Legislatura) pidió en la previa al discurso que Suarez anunciara obras hídricas para su departamento. "Es urgente solucionar el problema del agua en nuestro departamento", aseguró ante MDZ. Al finalizar, se quejó porque esto no ocurrió: "Esperábamos anuncios concretos y contundentes y no los hubo. La situación de la provincia nos obliga a redoblar esfuerzos. Llegamos a esta Legislatura para trabajar por la tierra, el agua, los recursos naturales, el trabajo y la producción", expresó. Además, sumó sobre la situación del transporte: "los problemas de transporte no son solo los problemas del área urbana. Necesitamos que se atienda los de media distancia. Pasajes caros y pésimos servicio".