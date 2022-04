Portezuelo del Viento: la coincidencia entre un sector del peronismo y Suarez

Martín Lafalla, integrante del Grupo Olascoaga e hijo del exgobernador peronista Arturo Lafalla, ratificó su postura en MDZ Radio e indicó que “la megaobra hídrica” es imposible de realizar porque el caudal del agua no es suficiente y Mendoza necesita que sus funcionarios dejen de jugar con la política.

“El problema no es contra la construcción de Portezuelo del Viento, sino que este proyecto está cerrado, ya que no se puede construir sobre un caudal de río que no cumple con las condiciones que fueron pensadas hace 30 años. Actualmente, el nivel del Rio Colorado se encuentra a un 50% menos y lo dice Irrigación, no el Grupo Olascoaga”, remarcó.

Por otra parte, Mendoza espera la devolución del laudo presidencial para saber si puede construir “la megaobra hídrica” de Portezuelo del Viento o, en su defecto, decidir en qué proyectos utilizará los 1023 millones de dólares. Sin embargo, el Grupo Olascoaga, que a su vez posee una visión proyectiva que “le escapa al calendario electoral y quiere mejorar la calidad de vida de los mendocinos”, exigió a Juntos por el Cambio que "le hable a la gente y que no le mienta, ya que Portezuelo del Viento no se va a construir".

Asimismo, el hijo del exgobernador de Mendoza dijo que una pequeña porción del Frente de Todos local no quiere que el oficialismo tenga permiso para construir obras de infraestructura, ya que pueden condicionarlos pensando en el calendario electoral del 2023. Pero, Lafalla cree que los 450 millones de dólares que la provincia tiene depositados, deben ser invertidos en un plan hídrico para Mendoza. “Debemos acordar un plan hídrico que sea llevado a cabo a lo largo de un tiempo con distintos gobernadores sin importar su color político. Es muy fácil y no debe haber ningún intendente que no quiera mejorar los problemas de irrigación que padecen en sus comunas. Los políticos deben dejar de jugar con la política”, comentó.

Al mismo tiempo, Lafalla pidió que el oficialismo provincial "le deje de mentir a la gente" y que Portezuelo del Viento no será construido por cuestiones hídricas. “De construir Portezuelo, Mendoza no podría regar ni una hectárea porque no tiene previsto el trasvase que permitiría abastecer a la hidroeléctrica. Sin embargo, si se realiza la obra no quiero que se realice con la plata de los mendocinos. No quiero que construyan un paredón que no lo vamos a llenar y lo dice Irrigación”, aseveró.

¿Qué es el Grupo Olascoaga?

El Grupo Olascoaga es un equipo de trabajo integrado por dirigentes provenientes del Justicialismo y que se dispone a elaborar planes de gobierno para mejorar la vida de los ciudadanos. Está liderado por el exgobernador Arturo Lafalla y su hijo Martín Lafalla. “Somos una organización que escapa al calendario electoral y trabajamos sobre temas estratégicos que puedan elevar la productividad de Mendoza. Unos de los temas estratégicos es el agua”, sentenció.