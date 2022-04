La reciente decisión de Alberto Fernández y Santiago Cafiero que indignó al kirchnerismo duro

Ayer se suspendió a Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El resultado fue 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones y Argentina estuvo entre quienes acompañaron el pedido de Estados Unidos de sancionar al país que conduce Vladimir Putin. "A pedir de Macri (Mauricio) la decisión de Alberto Fernández y Cancillería", disparó Alicia Castro en las redes y no fue la única voz del kirchnerismo duro que se hizo escuchar.

"A pedir de Macri la decisión de Alberto Fernández y Cancillería de acompañar al Reino Unido - usurpadores de Malvinas -y de los Estados Unidos -que han desbastado Medio Oriente con guerra y destrucción- de suspender a Rusia del Consejo de DDHH de las Naciones Unidas", disparó la exembajadora argentina en Venezuela y Reino Unido.

Por su parte, la exdiputada nacional Fernanda Vallejos también cargó contra la Casa Rosada. "La política exterior del poder ejecutivo se aparta, una vez más, de la 'tercera posición' que históricamente hemos defendido desde el peronismo, y de nuestra militancia política en favor de la multipolaridad y una nueva arquitectura financiera internacional", aseveró la economista favorita de Cristina Fernández de Kirchner.

La política exterior del poder ejecutivo se aparta, una vez más, de la "tercera posición" que históricamente hemos defendido desde el peronismo, y de nuestra militancia política en favor de la multipolaridad y una nueva arquitectura financiera internacional. https://t.co/63dmtdCr8e — Fernanda Vallejos (@fvallejoss) April 7, 2022

En esa misma sintonía se mostró también el integrante del Instituto Patria Jorge Rachid. "Un curso acelerado de geopolítica porfa. Perón nos dijo 'la política es la internacional. El resto es cabotaje pueblerino'. La Tercera Posición no es equidistante es soberana. Lo que se vota hoy no se borra mañana. Así son las Relaciones Internacionales No es juego, son intereses", disparó en sus redes el asesor de Axel Kicillof.

UN CURSO ACELERADO DE GEOPOLÍTICA PORFA

Perón nos dijo "la política es la internacional"

"El resto es cabotaje pueblerino"

La Tercera Posición no es equidistante ES SOBERANA

Lo que se vota hoy NO SE BORRA MAÑANA

Así son las Relaciones Internacionales

NO ES UN JUEGO

SON INTERESES! — Jorge Rachid (@drjorgerachid) April 7, 2022

He realizado reportajes para la TV Rusa. He enfatizado las bondades de la vacuna SPUNIK. He agradecido a Rusia por haber ayudado. Fueron solidarios/solícitos con nosotros. También lo fueron en las Relaciones Internacionales Compartimos la visión del Mundo Multipolar. ¡¿Votamos contra?!" adhirió y se quejó de la hipocresía de la ONU por hacer la vista gorda ante las "invasiones de países lejanos por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.