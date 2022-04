La medida del Gobierno que apoya la oposición y los enfrenta a los gremios

En declaraciones a MDZ Alejandro Finocchiaro, diputado nacional y exministro de Educación nacional durante la gestión de Mauricio Macri, se refirió a la negativa del titular del Suteba, Roberto Baradel, de que se agregue una hora más de clases en los colegios primarios. Afirmó que al sindicalista docente no le importan los chicos y menos la educación, y sostuvo que el objetivo de Baradel es manejar el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. En tanto, descartó que con esta medida el Gobierno nacional pueda empatizar "con el chat de mamis del colegio".

Sobre la negativa de Baradel al anuncio del Gobierno para recuperar contenidos escolares, Finocchiaro afirmó: “Esto es una confirmación de lo que siempre hemos dicho... A Ctera y a Baradel no les importa el sistema educativo, ni la educación, ni los chicos. Hay otros planes en los que yo siempre he insistido que es la educación de fondo para empezar a mejorar el sistema educativo, que es la siguiente: en ningún país civilizado las políticas educativas se debaten con los gremios. Las políticas educativas las toma el Estado, las imparte el Estado y el Estado habla con los gremios todas las cuestiones atinentes a las condiciones laborales, y salariales”.

Luego, agregó: “El ministro de Educación de la nación y el Consejo Federal de Educación se reúnen este viernes y pueden tranquilamente tomar esta decisión sin ningún tipo de consultas con los gremios. Ahora cada ministro provincial se reunirá con los gremios docentes y acordaran cual es el extra a pagar por una hora más de trabajo. Y si esa hora adicional puede o no traer más enfermedades laborales, como puede ser por el uso de la voz, o las varices y verán cómo se puede solucionar. Pero no si el Estado le puede agregar una hora a la jornada educativa”.

Finocchiaro hizo referencia a las discusiones que tenía con Baradel y Ctera cuando era ministro de Educación: ”De hecho, cuando nosotros gobernamos esa siempre fue la discusión de fondo con Baradel y con Ctera, de quién depende el sistema educativo. Si el sistema educativo depende del Estado y lo conduce el Estado o depende de Ctera y lo conduce Baradel. Esa es la cuestión absolutamente de fondo. En este caso el ministro Perczyk tomó una decisión, entiendo que consensuada con los demás ministros; porque cuando se llama al Consejo Federal y se anuncian las medidas antes es porque previamente hay un consenso”.

Por otra parte, habló sobre las consecuencias de los dos años del "apagón educativo" por la cuarentena, y sostuvo: “Este Gobierno nos tuvo sometido al apagón educativo más largo del mundo. Creo que compartimos este podio solamente con Uganda, un país del centro africano. Nosotros como sociedad, como Estado, tenemos que hacer muchos esfuerzos para paliar el inmenso daño que este Gobierno le hizo a nuestros chicos y a nuestros jóvenes al negarles el derecho a la educación durante dos años”.

Y remarcó: “Como diputado de la oposición para mi sería mucho más fácil oponerme por la oposición misma; sin embargo, yo creo que esta medida es buena. Es buena en tanto y en cuanto esta hora extra tenga contenido educativo, esté articulada y esté planificada”.

Por otra parte, descartó que con esta medida el Gobierno pueda generar empatía "con el chat de mamis del colegio" después de los dos años del apagón educativo. “Si el Gobierno esta buscando empatía en la sociedad no se le nota para nada, porque todo lo que hace lo hace para hacerle daño a la gente. Este es un Gobierno que cada mañana cuando nos levantamos nos hace pensar cómo va a arruinarnos la vida. Entonces yo no veo que esté buscando empatía; lo veo por el lado de que el primer ministro de Educación que tuvo este Gobierno no conocía ni rudimentariamente el sistema educativo argentino y el ministro Perczyk si lo conoce".

Y agregó: “Jaime Perczyk no puede decir que recibió una herencia pesadísima de Nicolás Trotta su antecesor, ¡ni mas ni menos que dos años sin clases!, prácticamente en todas las provincias del país. Creo que agregar tiempo de clases es un buen camino, según entiendo esa hora de más representa treinta y ocho días más de educación para los chicos y si un día más es muy importante, imagínate treinta y ocho”.

Alejandro Finocchiaro remarcó: “Es un buen paso si está bien utilizado. Argentina en los últimos dos años en educación perdió por goleada y de esto no se sale sin esfuerzo, de esto no se sale sin sacrificio, de esto no se sale si no terminamos todos los argentinos tirando para adelante, aunque duela y cueste”.