Horacio Rodríguez Larreta volvió a cargar contra el Gobierno por los planes sociales

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó este viernes en Bahía Blanca que "hay que ir pasando de los planes sociales al trabajo genuino" y dijo que "no puede ser que el Estado le esté dando un apoyo a gente que puede trabajar".

"Creemos que en una Argentina que crezca y genere trabajo, lo que hay que ir es haciendo pasando de planes sociales a trabajo genuino. Lo que no puede ser es que el Estado le esté dando un apoyo a gente que puede trabajar. Lo que hay que hacer es generar laburo, es la mejor política social de la Argentina", dijo el Rodríguez Larreta en una conferencia de prensa que brindó en Bahía Blanca, acompañado por el diputado nacional bonaerense, Diego Santilli, y el intendente local Héctor Gay.

Esta semana, el mandatario quedó en el centro de la polémica luego de que -el martes en una conferencia de prensa- le pidiera al Gobierno nacional que quite los planes sociales a "quienes corten las calles y no cumplan con la ley", declaraciones que recibieron el rechazo del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, de legisladores y de referentes de organizaciones sociales, quienes reivindicaron la asistencia a los "más vulnerables" como un camino hacia el empleo genuino.

En sus declaraciones de este viernes, Rodríguez Larreta agregó: "Creemos en los planes (sociales) en una Argentina que crezca porque acá lo importante es que el país vuelva a crecer".

"Hoy la Argentina no genera empleo genuino, de calidad, privado, en blanco, entonces la solución tiene que estar dado en un plan mucho más integral que haga que vuelva a crecer", dijo, aunque -no obstante- indicó que "hay algunas situaciones de muchas situaciones de vulnerabilidad social: una madre con muchos hijos, alguien con una discapacidad, de edad avanzada que no tenga una jubilación, que sí requieren un apoyo del Estado".

Sobre la interna de Juntos por el Cambio

Rodríguez Larreta fue consultado sobre los posibles candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio para el año próximo: "Hasta ahora nadie lo expresó personalmente la voluntad de ser candidatos, porque falta mucho y la Argentina tiene problemas muchos mas acuciantes y urgentes", aseveró al respecto.

"Dentro de Juntos por el Cambio hay varias personas que tendrían potencial de ser candidatos a presidente y eso habla bien del espacio. Tenemos líderes pujantes, que están bien instalados, pero ninguno de ellos lo dijo claramente, es muy temprano", afirmó.

Por su parte, Santilli dijo que Bahía Blanca "tiene el polo petroquímico, el mas importante de Argentina y Latinoamérica, y tiene uno de los puertos mas importantes".

"Una de cada cinco toneladas de granos salen por Bahía Blanca" que "tiene un potencial para la Argentina, para la exportación, generación de divisas, para la producción y para la provincia de Buenos Aires central", remarcó el legislador nacional.

Durante su visita a Bahía Blanca, Larreta y Santilli participarán de encuentros partidarios locales y de la región, realizarán una recorrida por la ciudad y visitarán una pequeña y mediana empresa, entre otras actividades.