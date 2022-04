La determinante decisión que tomó el Gobierno para no hablar de la interna

Gabriela Cerruti habló este jueves en la habitual conferencia de prensa de los jueves. Allí, explicó que no hablará más de la interna del Frente de Todos.

Durante la conferencia de prensa de hoy, se le preguntó a la portavoz presidencial sobre los dichos de Máximo Kirchner en un acto en Merlo. “¿Quién se está quedando con lo que ganaron los trabajadores (de la industria metalúrgica) en el año 2015?”, fue la pregunta a Cerruti. Esto hace referencia a una comparación con la actualidad, sobre si esto suma a la interna del Frente de Todos o no.

“La presidencia tiene otras preocupaciones y no contesta ni comenta declaraciones, muchas gracias”, explicó Gabriela Cerruti, dando a entender que este tema ya no sería motivo de respuesta alguna.

Debido a la clara disconformidad que expresaban las respuestas de la portavoz de presidencia, muchos periodistas empezaron a aclarar que sus preguntas no eran sobre motivos personales sino institucionales.

Asimismo, cuando se le preguntó '¿cómo cayó la carta del papa Francisco al presidente?', respondió: “La carta del Papa Francisco, fue una carta afectuosa y cálida, y que como ustedes vieron, y fue una respuesta a una de las cartas que le envió el presidente, en la que él hablaba sobre la situación de Argentina y el mundo, la guerra, que son problemas que nos atraviesan”.

Respecto a la pregunta que hizo C5N, de si el Gobierno tenía previsto alguna actividad institucional en la que participen el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y también la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, dijo: "Voy a consultar con ceremonial. En este momento no tengo ese dato”.

Una vez más, otra de los periodistas hizo referencia a la llamativa incomunicación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner con el consecuente efecto en la preocupación de los sectores empresariales y sindicales respecto a cerrar acuerdos con un Gobierno cuyos miembros no se hablan. En este mismo marco, se le preguntó su opinión acerca de los dichos de la vicepresidenta acerca de “lo que diría la portavoz si ella no le regalaba algo al presidente por su cumpleaños”.

Frente a esto, y notando una cierta incomodidad y enojo, Gabriela Cerruti contestó: “Respecto a los dichos de la vicepresidenta, fue un chiste. La conozco hace muchos años, conozco su humor por lo cual lo tomé como lo que fue, un chiste. Compartimos el sarcasmo y el sentido del humor. No considero que sea un problema”.

“El Gobierno lleva adelante diálogos en todas las mesas que hay que llevar adelante. Con todos los sectores políticos. Primero, los sectores políticos integrantes de la coalición de Gobierno y después los diferentes sectores políticos, como está llevando ahora el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa en el Congreso”, manifestó Cerruti respecto a la comunicación interna del Gobierno y con un error de casi llamar a Sergio Massa como presidente (sin haber aclarado que fuera de la cámara de Diputados o o no).

Respecto a la pregunta MDZ de cómo había tomado el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el regalo que le hizo la vicepresidenta por su cumpleaños, la portavoz decidió omitir la respuesta recurriendo a una frase sarcástica : ”Como un regalo de cumpleaños”.

“No vamos a hacer comentarios sobre declaraciones, porque sino me convierto en una comentarista de declaraciones y no es el objeto de estas conferencias de prensa. Compartimos con el presidente, Sergio Massa, que lo que hay que buscar son acuerdos para políticas de Estado”, respondió Cerruti.