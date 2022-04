El extraño motivo por el que Gabriela Cerruti se cruzó con periodistas

Tras haberse conocido la opinión del Gobierno nacional sobre los medios de comunicación, diciendo que “instalan la grieta del Frente de Todos”, el equipo de prensa de la Casa Rosada decidió idear un plan de comunicación distinto. Haciendo que la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, haga un pequeño "brief de prensa" de 10 minutos todos los días en la Sala de Periodistas. La misma informó que el siguiente protocolo se empezaría a implementar el lunes próximo, a pesar de los incidentes y disconformidad por parte de los periodistas.

La noticia habría sido informada previamente a los periodistas la semana pasada y, a priori, todos estuvieron de acuerdo con el anuncio de la nueva modalidad de comunicación de la Casa Rosada, ya que consideraban que tener más de una oportunidad para consultarle a la portavoz presidencial sobre los asuntos del Gobierno era una buena iniciativa. Los inconvenientes, y posteriores cruces, se ocasionaron cuando un equipo técnico quiso instalar 3 cámaras fijas dentro de la sala de periodistas. Los mismos no pudieron hacerlo porque los periodistas, furiosos, no los dejaron expresando que “no iban a permitir que se haga esto”.

Hoy, Cerruti hizo referencia a los conflictos que desató la imposición de los periodistas para evitar que se instalen cámaras en su sala y se acercó a hablarles. Según argumenta, las cámaras “se instalarán para proporcionar una mayor calidad de imagen y un menor costo (evitando el traslado de las mismas)”, que en realidad las cámaras “sólo funcionarán cuando viene a hablar ella u otro político”.

Ante estas declaraciones, varios periodistas de distintos medios refutaron su argumento con distintas razones que terminaban concluyendo en el reclamo principal de que “instalar 3 cámaras con micrófonos que cubran todos los ángulos de la Sala de Periodistas, íntima la privacidad de la misma y puede ser considerado como una especie de espionaje o Gran Hermano”.

La portavoz negó que este fuera el caso y reiteró que las cámaras "sólo tenían como único motivo transmitir los brief de prensa que realizaría en la Sala de Periodistas". La misma hizo referencia a que “la Casa Rosada no era una embajada” y que el "brief de prensa se hace con las cámaras (instaladas) o no se hace". Tras decir esto y con una gran bronca, se retiró bruscamente de la sala de Conferencias de Prensa donde estaba hablando con los periodistas.

Noticias Relacionadas La Casa Rosada implementa un nuevo protocolo de comunicación

La idea de los periodistas de instalar momentáneamente las cámaras sólo cuando viniera Cerruti a dar la conferencia fue denegada, ya que muchos estaban de acuerdo con la idea del “brief de prensa” pero en contra de que se instalen cámaras en la Sala de Periodistas.

“Si esto lo hacía Macri, vos dirías que es espionaje”, arremetió contra la portavoz uno de los periodistas.

“¡No hay irracionalidad en el reclamo, Gabriela!”, gritaba otro de los periodistas a la Cerruti cuando la encontró en uno de los pasillos.

Una vez ocurrido el enfrentamiento, muchos periodistas coincidían en que lo que estaba sucediendo era inédito y tildaban la idea de la portavoz como “una locura” y que estaba moralmente mal poner cámaras en un lugar donde hay libertad de prensa.