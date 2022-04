Manuel Mosca: más denuncias y una sensación de impunidad

En el año 2017, el medio Noticias y Protagonistas publicaba, bajo el título "Denuncian a Manuel Mosca y Gladys González por desvío de fondos y una cuenta en Suiza": "Las denuncias fueron realizadas por el concejal y exfundador del PRO a nivel nacional, Roberto Daniel García, quien pide que se investigue a la candidata oficial por la presunta comisión del delito de desvío de fondos a través de la mutual dependiente del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), del cual González ofició como interventora, tras la detención del dirigente sindical Omar 'Caballo' Suárez, ahora detenido por corrupción".

Por su parte, el edil pide a la Justicia que indague sobre la responsabilidad de Mosca en la supuesta participación en los delitos de enriquecimiento ilícito, evasión fiscal y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, y pone a consideración de la magistrada una cuenta en Suiza a nombre del diputado, y que fue formada a comienzos del año 2017, cuando ya ejercía la presidencia de la Cámara baja provincial.

Las acusaciones, que llevan los números PP nº 07-02-14534-17/00 y PP nº 07-02-14535-17/00, fueron radicadas ante la jueza Estela del Carmen Mollo, titular del Juzgado de Garantías N° 10 de Avellaneda, y son investigadas por el fiscal general Guillermo Castro, a cargo de la UFI nº 4 de la ciudad del sur del Conurbano».

Estas denuncias no registran movimiento alguno.

Por otra parte, al respecto de las acusaciones de violación y abuso sexual, la abogada Claudia Gatti, quien representa a Marilina Cattáneo arquitecta vecina de Bolívar, brindó una entrevista en la FM 99.9 de Mar del Plata, en la cual indicó: "La denuncia se hizo en noviembre y los hechos ocurrieron en La Plata principalmente. Concretamente en el despacho de la presidencia de la Cámara de Diputados, por eso insisto en hablar de la responsabilidad institucional de la Cámara, siempre supieron quien tenían adentro y no hicieron nada. Hemos recogido información de que todos sabían, que era vox populi y habría 20 chicas en esta situación".

El padecimiento de las víctimas tiene que ver principalmente con el daño psicológico que se da durante y después del acoso: "Las víctimas tienen una relación laboral, pero el sociópata es muy perverso en el manejo de las víctimas. Normalmente no se pueden ir del lugar, afectan la psicología de las personas. Son chicas que tienen 23 o 24 años, son muy jóvenes".

Nada sorprende cuando la letrada Gatti revela que una de las denunciantes es de Necochea, que la denuncia quedó radicada en una fiscalía marplatense, pero que la cobertura política de Mosca ha llevado a que no se pueda avanzar: "La causa que está en Mar del Plata no avanzó, la archivaron dos veces y eso quiere decir que alguien intentó hacer algo con la causa. Hubo una restricción de acercamiento en su momento pero después no pasó nada".

Con Mosca, obvio es, no pasa nada.