El peculiar proyecto antipiquete que presentó el alfil de Javier Milei

El diputado Ramiro Marra de Libertad Avanza presentó un proyecto de ley que prohíbe que los menores asistan a los piquetes. De ser aprobado, las agrupaciones piqueteras que lleven niños a las marchas perderán los planes sociales.

Marra escribió en Twitter:” Hoy presenté en la legislatura un proyecto de ley que busca prohibir la presencia de niños y menores de 16 años en las manifestaciones piqueteras. Agrupación piquetera que lleve niños en sus marchas, perderá INMEDIATAMENTE sus asistencias sociales. No se negocia”.

Luego, el diputado apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta, gobernador de la Ciudad de Buenos Aires. “Hoy Larreta pidió que le quiten los planes sociales a quienes cortan la calle. Bueno, que empiece por su Gobierno, que desde el 2009 subsidia a muchísimas cooperativas y organizaciones de Juan Grabois. Además de eso, en 2019 el GCBA les aumentó el subsidio a $243 MILLONES”, expresó con furia.

Posteriormente, Marra cuestionó el manejo de la Ciudad respecto a los piquetes y aseguró que con Milei todo se resolverá. ”Hace 14 años gobiernan CABA y no han realizado ninguna acción real para terminar con los piquetes. No solo quiénes transitan por las calles son los afectados, sino también los trabajadores que no pueden trabajar. Desde Libertad Avanza terminaremos con este problema de raíz”, explicó en Twitter.

Por otro lado, el legislador de la izquierda, Gabriel Solano, cruzó a Marra y lo acusó de machista:“ Un machismo intolerable que cuestiona la participación de las mujeres en las luchas sociales. ¿O no sabe Marra que en la Ciudad faltan más de 30.000 vacantes y que las familia y especialmente las madres no tienen donde dejar a sus hijos?”.

El diputado de Libertad Avanza respondió:“ Jamás dije que fueran las mujeres quienes tuvieran que cuidar a los niños. En todo caso, el machista sos vos que lo da por sentado. Te falta deconstruirte”.

Por último, Marra agradeció el apoyo de los seguidores liberales.