Las razones por las que Mendoza debería atrasar los relojes

El diputado provincial del Frente Renovador - Unión Popular, Jorge Difonso, reactivó semanas atrás una discusión que reflota cada año en Mendoza: atrasar los relojes una hora en el inicio del otoño y durante el invierno para diferenciarse del huso horario estándar que rige a nivel nacional.

La iniciativa se planteó en el marco de un panorama de preocupación por problemas en el abastecimiento energético en Argentina. Sin embargo, existe una justificación científica para respaldar el proyecto que este martes será detallado en la Legislatura provincial con la exposición de dos especialistas del Conicet. La idea contempla que el amanecer en la provincia se produzca a las 7:00 AM y no a las 8:00 AM, como suele ocurrir durante cada invierno.

Beatriz García, quien es investigadora, doctora en Astronomía y se desempeña en el Observatorio Pierre Augier, ubicado en el departamento de Malargüe, dialogó con MDZ y brindó su punto de vista al respecto.

"Lo único que se persigue es coordinar las horas: la hora solar verdadera y la hora media. Tenés que estar con el huso horario de la longitud geográfica correspondiente. En este momento estamos usando el de Brasilia que es -3. Argentina está teóricamente en -4 (la Patagonia en -5) . El centro de la Republica está centrado en -4. El cambio de un huso horario es para mejorar la calidad de vida", sostuvo García.

En tanto, comentó que "el huso -3 solo se puede adoptar en verano porque el día es largo y se puede correr hacia el este. Los días para nosotros en el invierno se van haciendo más cortos. La noche y el día deberían durar lo mismo. Pero el 21 de junio vamos a tener 10 horas de día y 14 de noche. El sol empieza a salir más tarde y, si no estás en el huso horario correcto por tu posición geográfica, iniciás tu actividades a las 7 de la mañana y hace falta esperar una hora y cuarenta minutos para que haya luz solar".

"Esto es un tema científico según dónde estamos ubicados geográficamente, pero también es una decisión política", aclaró.

La discusión en Mendoza ya se instaló.

Chile ya atrasó sus relojes

“El nuevo cambio horario de invierno empezará en Chile a contar del primer sábado de abril de 2022 y que se extenderá hasta las 00:00 horas del primer sábado de septiembre 2022, donde los relojes se atrasarán en 60 minutos”, expresaron autoridades del vecino país.

El mismo finaliza el 3 de septiembre, día que volverán a adelantarse los relojes una hora. No obstante, el Gobierno trasandino creó un comité interministerial para analizar la continuidad o eliminación del cambio de hora cada un año.