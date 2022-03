Ante la crisis energética, Mendoza vuelve a discutir atrasar los relojes una hora

Se trata de una vieja iniciativa que sale a reflote en consecuencia del oscuro panorama energético pronosticado para los próximos meses en Argentina. Puntalmente, la idea contempla que el amanecer en la provincia se produzca a las 7:00 AM y no a las 8:00 AM, como suele ocurrir durante cada invierno.