El contundente mensaje del Chino Navarro a Alberto Fernández y Cristina Kirchner

El referente del Movimiento Evita, Fernando Chino Navarro, insistió en que la interna entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner podría perjudicar definitivamente al oficialismo, por lo que hizo un llamado a todos los dirigentes del Frente de Todos para "salir" de esas peleas porque "la sociedad tiene otras urgencias".

"La interna no me interesa. Tenemos que salir de la interna, me aburre. La sociedad tiene otras urgencias. Hay personas que no tienen trabajo, comedores que la comida llega tarde, comerciantes que cierran sus locales...", explicó Fernando Chino Navarro en declaraciones al canal C5N.

En ese sentido, advirtió que en caso de continuar con las disputas de poder entre el presidente y la vice, el oficialismo afrontará un panorama muy difícil en lo que queda de gestión: "Tenemos que sumar. Si nosotros vamos a la carga con el debate ideológico, vamos a tener la razón pero vamos a ser el 30% y en la elección de 2023 va a ganar (Mauricio) Macri y las retenciones las va a volver a bajar y nos va a volver a endeudar".

Por otro lado, Navarro se refirió al acampe que organizaciones sociales protagonizaron la semana pasada sobre la avenida 9 de Julio, y si bien defendió los reclamos de los manifestantes, también cuestionó la metodología del piquete como forma de protesta.

"El reclamo es legítimo porque hay una situación crítica en lo social y lo económico, pero no se puede en este momento excepcional de la Argentina hacer un corte absoluto. Hay razones legítimas, pero no pueden ser absolutos. Un corte salvaje no ayuda a resolver los problemas", argumentó.

De hecho, el también secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete indicó que "no podemos hacer una política partidaria cuando estás perjudicando a miles de personas, que van a hacer trámites, cortando el Metrobus".