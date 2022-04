La advertencia de Facundo Manes sobre el futuro alimentario de la Argentina

Facundo Manes, diputado nacional radical en representación de la provincia de Buenos Aires, lanzó una dura advertencia acerca de lo que podría ocurrir en un futuro en torno a la alimentación de la población argentina.

Para el legislador de Juntos por el Cambio, el país “en unos años podría estar en riesgo de importar alimentos”.

“La Argentina exporta alimentos para animales, no para personas y en uno años podría estar en riesgo de importar alimentos. Como no se invirtió, no podemos exportar energía”, sostuvo Manes en diálogo con Radio Mitre.

“Es falso que seamos ricos en materias primas y que seamos un país en vías de desarrollo. Estamos en vías de 'desdesarrollo'. Involucionamos en todas las variables. Per cápita somos el país número cuarenta y pico en recursos naturales. Y hoy la economía del mundo pasa por el conocimiento, la ciencia, la tecnología. Aunque fuéramos número en 1 en recursos naturales no alcanzaría”, expresó.

En tanto, el neurocientífico consideró: “El paciente está mal, grave, la Argentina está en vías de 'desdesarrollo'. La Argentina hace décadas que no invierte en las cosas que desarrollan a los países. El año que viene la sociedad va a demandar un nuevo paradigma, cansada por la pandemia. La sociedad es más sensata que la dirigencia. La dirigencia está enfrascada en grietas y pavadas”.

“Hoy estamos frente a un cansancio de la sociedad de la dirigencia, de la clase política. La pandemia fue un catalizador de esto. Va a acelerar este enojo de la sociedad con ese sistema y el año que viene va a demandar un nuevo paradigma. La sociedad es más sensata que la dirigencia. Necesitamos políticas de estado, un nuevo contrato social y los dirigentes tenemos que explicarle a la sociedad que debe apoyar un cambio de paradigma hacia la modernidad porque sino ningún dirigente lo va a poder hacer”, concluyó.