Aliados del oficialismo piden transparencia con la "última joya" y usar los fondos para el sistema productivo

Se viene una nueva etapa política en Mendoza, con una legislatura polarizada; la grieta en su máxima expresión. En ese escenario, hay sectores políticos que advierten sobre la necesidad de debatir y evitar profundizar los problemas de Mendoza. Entre ellos hay un sector aliado del oficialismo que pide cambios de actitud. Se trata de Más República, el partido que está formado por dirigentes empresarios y políticos que si bien apoyan al Gobierno, tienen visión crítica sobre algunos temas. Ahora, tomaron como eje para discutir los fondos que tiene disponibles la provincia y que iban a ser usados para Portezuelo del Viento; la última "joya de la abuela" como indican.

Desde ese sector piden que haya transparencia sobre el destino que se le darán a los 1023 millones de dólares de los que dispondrá Mendoza (ya hay depositados 500 millones). "Darle destino a “la última joya de la abuela” -como algunos dicen- merece el máximo esfuerzo de información pública por parte de los organismos de gobierno sobre proyectos o destinos que se estén considerando. Y al mismo tiempo, una apertura a los debates que sean necesarios, sobre las bases técnicas y científicas que correspondan, que sin dudas desde la sociedad civil y sus instituciones podrán aportarse", advierten, al tiempo que piden que no sea tomado "como una bandera partidaria o de polarización política".

Ese sector tiene como representantes, entre otros, a Serán Mauricio Badaloni, Sergio Martini y Rodolfo Vargas Arizu. De hecho, Vargas Arizu fue precandidato a legislador nacional en las PASO del año pasado.

La visión de ese sector es que si no se hace Portezuelo los fondos sean usados para planes de desarrollos diversos, no solo para obras hídricas. Allí están en sintonía con el Gobierno, pues Rodolfo Suarez le pidió al presidente Alberto Fernández que si lauda contra Mendoza en el caso "Portezuelo", habilite la posibilidad de hacer otras obras con esos recursos. "Nos parece fundamental que si estos recursos tienen otro destino, deberán estar claramente relacionados a un programa que defina una estrategia de crecimiento y desarrollo real de la provincia, contemplando no solo el mejor uso de nuestro escaso recurso hídrico, sino también aspectos multiplicadores de la economía", piden desde el sector empresario aliado al oficialismo.

Antigrieta

Desde "Más república" y el "Partido Federal" advierten que Mendoza se configura políticamente sin la representación de minorías, una expresión de la mentada grieta. "Es la misma grieta que aleja sistemáticamente a los políticos de los problemas reales de los ciudadanos", dicen.

Además, recuerdan la dura situación social y económica que vive la provincia. Entre otras cosas, recuerdan que desde hace una década no se crea empleo privado en Mendoza y hay un 44,6% de personas que viven bajo la línea de pobreza. "Dicho de otra manera, casi 5 de cada 10 mendocinos son pobres. Es a la luz de todas estas evidencias, que sostenemos que la extrema polarización política, la escasa rotación y recambio dentro de las estructuras partidarias tradicionales, la falta de planes estratégicos y de consenso explican en gran medida nuestro fracaso como provincia frente a la contundencia del indicador de pobreza. Y esto sin hacer referencia a la situación nacional, mucho más grave y compleja". alertan los empresarios.