La polémica encuesta que revela quién es el responsable de la interna del Frente de Todos

El informe privado de opinión pública de la consultora Giacobbe reveló la imagen positiva y negativa del Frente de Todos, de quién es la culpa de la disrupción del partido y la imagen de los principales referentes políticos. Asimismo, salió a la luz una nube de palabras respecto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

La crisis del Frente de Todos es indiscutible y cada día se incrementa. Desde las diferencias puntuales hasta las generales, el diálogo nulo entre el presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, está atravesando su momento más tenso. Albertistas contra kirchneristas, una dialéctica imponente en el frente. Asimismo, el primer mandatario no deja de lado una nueva postulación en 2023.

Las respuestas sobre la responsabilidad de la interna del Frente de Todos.

La reconocida consultora evaluó la responsabilidad de la interna del Frente de Todos con la siguiente pregunta: ”¿Qué opina usted de las diferencias dentro del Gobierno?”. Además proponía señalar a los responsables. El 43,8% de los encuestados respondió que la responsable es Cristina Fernández de Kirchner, que quiere manejar a Alberto Fernández. El 21,9% contestó que la responsabilidad es del presidente Fernández, ya que está gobernando mal. El 19% optó por la opción que proponía que Alberto y Cristina tienen diferencias pero que no son importante. Además, el 14.9% afirmó que la pelea entre los mandatarios no existe y que es ficcional. El restante 0.4% no sabe y no contesta.

Las respuestas sobre el deseo de la gente respecto al Frente de Todos.

Luego, la encuesta tornó respecto a la posición de los consultados en relación con fuerza justicialista. “¿Cuál es su posición respecto al Frente de Todos?”, preguntaron los consultores. El 23% de los encuestados respondió que quieren que ganen las elecciones, el 63,2% afirmó que querían que pierda las elecciones, el 13,6% asume que le da lo mismo y el restante 0,2% no sabe y no responde.

Las respuestas a la definición del presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa.