El polémico mensaje de Alberto Fernández sobre un tema económico clave

Alberto Fernández remarcó este jueves la recuperación de la economía y el empleo a niveles previos a la pandemia, así como la importancia de las pymes en esta expansión, y llamó a trabajar para combatir la suba de precios para que el crecimiento "no se convierta en ganancia de algunos pocos y pérdida de muchos".



"Les propongo que sigamos trabajando como hasta ahora, porque los resultados están a la vista: el crecimiento es muy grande, la recuperación del empleo es real, el consumo crece", manifestó Alberto en su discurso que llevó a cabo en la en la Asamblea Anual de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en Parque Norte.



En referencia a la inflación, el mandatario dijo: "Tenemos que combatir ese tercer eslabón, tenemos que trabajar todos para que no se convierta en ganancia de algunos pocos y pérdida de muchos".



Recordó que la Argentina enfrentó la pandemia "en situaciones desventajosas, con una economía en decadencia y súper endeudada", y que en ese sentido "debemos estar muy orgullosos de todo lo que hicimos", remarcó.





Además comentó que durante la pandemia el Gobierno se ocupó "de tratar de preservar la mayor cantidad de vidas" pero también "de que cada empresa no se cayera", y destacó que hoy hay "más de 60 mil empleados más que los que existían" antes del coronavirus.



Asimismo, el presidente afirmó que las pymes son "un gran motorizador de la economía", que generan "80% del empleo en Argentina".



En este contexto, sostuvo que el Gobierno se ha "impuesto el deber de que los salarios recompongan lo perdido en los cuatro años anteriores", al tiempo que subrayó que esto "no es una tarea fácil de hacer, pero estamos decididos, queremos que los salarios estén por encima de la inflación".



En el encuentro el titular de CAME, Alfredo González, y el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Guillermo Merediz, firmarán un acuerdo para la promoción y el fortalecimiento de los Centros Comerciales a Cielo Abierto (CCA) de todo el país.