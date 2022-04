Mauricio Macri, obsesionado con que Javier Milei llevó más gente a Mendoza que Cambiemos en 2019

La multitud que acompañó a Javier Milei al acto del sábado en el Parque O´Higgins de Mendoza impactó en el mundo político, sobre todo en el ánimo de Mauricio Macri, quien sigue ocupando un rol protagónico dentro del PRO. Para precisar la información que le llegaba, el expresidente se comunicó ayer con Omar De Marchi, su referente político en ese distrito, para chequear que era cierto que el diputado libertario, sin estructura alguna, había logrado movilizar más gente en el mismo lugar en el que cerró su campaña mendocina con el senador Alfredo Cornejo. La repuesta fue afirmativa.

Según fuentes partidarias, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, quien no tiene una buena relación Cornejo y los radicales, aprovecho para destacar que el entonces gobernador y los intendentes de la UCR habían puesto toda su maquinaria para el acto que se realizó en los primeros días de octubre de 2019 y no llegaron a convocar 10.000 personas, mucho menos de los que espontáneamente concurrieron a escuchar al economista que le quita el sueño al PRO. Incluso, el impacto del acto fue tan fuerte que el demócrata Carlos Balter, quien estuvo a cargo de la movida, recibió llamadas de varios referentes del partido amarillo para seducirlo y atraerlo al PRO. La respuesta fue negativa. "No me atendieron el teléfono en años y ahora por el acto de Javier me llaman todos, no se puede creer", comenta el histórico dirigente de los "Gansos".

“Mauricio sigue muy preocupado con el avance de Milei en las encuestas, que luego se verifica en las calles y en el contacto con la gente”, comenta a MDZ uno de sus colaboradores. Por eso el fundador del PRO comienza a levantar su perfil y la centralidad política porque está convencido que los votos que se lleva Milei son suyos, no de Patricia Bullrich, ni de Horacio Rodríguez Larreta. Entonces en las últimas horas volvió a tratar de instalar su candidatura presidencial a través de las charlas off the record que viene teniendo con varios periodistas.

“Esto no significa que haya decidido presentarse el año que viene, en todo caso está jugando, igual que Cristina Fernández de Kirchner, a instalar el globo de ensayo para ver qué pasa en las encuestas y en el universo de Juntos por el Cambio”, asegura uno de sus habituales interlocutores. Aseguran que esa decisión la va a tomar recién en marzo del año que viene, aunque está convencido de que si compite en las PASO de la coalición opositora es el favorito para ganarlas. Su problema, al revés de la vice, es el Gran Buenos Aires, ahí su imagen negativa sigue siendo alta. Pero piensa empezar a realizar visitas en los distritos más populosos para revertirla.

“A este ritmo va a llegar a fin de año como probable candidato presidencial o habiendo recuperado su rol de líder partidario y con poder de definir quienes compiten en los cargos más estratégicos para ganarle la primaria a la UCR”, agrega un diputado del interior. Macri cree que es el dirigente que puede retener más votos frente al fenómeno Milei y no tiene ningún problema en hacerlo competir dentro de JxC, el problema son los radicales que se niegan. Elisa Carrió aflojó su intransigencia ayer en una entrevista con Marcelo Longobardi en CNN Radio.