La cruda reflexión de un albertista del conurbano sobre la pobreza y los sociales

"Después de la marcha del 1 de mayo, donde el Movimiento Evita y Juan Grabois movilizarán junto con la CCC, nos vamos a quedar como el Gobierno de los planeros, Milei con toda la bronca a la política y Rodríguez Larreta del lado del orden y la producción", le dijo hoy a MDZ un importante funcionario nacional que trabaja en el conurbano bonaerense.

La definición de este dirigente, que integra el partido político del propio presidente Alberto Fernández, viene quejándose, en cuanta mesa política participa, de que el oficialismo se quedó con un discurso "alejadísimo de la clase media y la juventud aspiracional" y que se ha dedicado a "las minorías militantes de la política de género y a la entrega de planes sociales".

La reflexión de este dirigente, joven, que tiene en su despacho una foto con el actual jefe de Gobierno, también refleja dos supuestos: que Javier Milei no será parte de un armado opositor y que la lógica de la política pone a Horacio Rodríguez Larreta como el más factible candidato opositor de Juntos.

Su queja inicial radica en que la marcha de las organizaciones sociales conocidas como Los Cayetanos, entre los que están Emilio Pérsico, Juan Grabois, Juan Carlos Alderete y otros movimientos sociales, "puede ser muy potente y convocante, pero todos sabemos desde dónde lo hacen. Y si, además, en la ocasión el presidente les anuncia la creación de un organismo independiente para el manejo de buena parte de los planes, vamos a representar eso".

Una queja más o menos parecida se escuchó la semana pasada en una oficina de la Casa Rosada. Ahí, un ministro ponía en plazo fijo la continuidad de la alianza entre el presidente de la Nación y buena parte de la CGT. "Ya se corrieron de la marcha. Esperan una definición mucho más contundente del hombre, pero esta nunca llega". "El hombre", por supuesto, es Fernández.

Sin embargo, desde todos los sectores del nonato oficialismo, inclusive desde las cercanías del Movimiento Evita, analizan todo con la misma preocupación, y hasta ponen plazo. Sería el 25 de mayo la fecha "final" que esperan para que Alberto Fernández relance su gobierno, con políticas activas para la economía y para marcar un rumbo que los ponga en carrera para una reelección.

"Si no pasa nada en mayo, listo, no esperemos más nada", le dijo a MDZ un legislador que siempre cree en una emancipación política del jefe de Estado. "No es contra nadie, es hasta por supervivencia de todo el espacio. Es inbancable tener que discutir de los temas que propone Cristina", se queja un habitué de los programas afines al kirchnerismo.

Mientras tanto, Wado de Pedro continúa su gira como candidato presidencial por Israel y el kirchnerismo camporista hostiga al ministro Martín Guzmán. "Lo vimos en los 70, cuando a Perón y a Isabel los zurdos le reclamaban por 'los gorilas en el Gobierno popular'", rememoró hoy un oficialista todo terreno que, con memoria, describe que "ese proceso todos sabemos cómo terminó".