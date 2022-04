La severa crítica de Luis Juez a Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández

El senador nacional Luis Juez insistió en que irá "a fondo" contra Cristina Fernández de Kirchner por obstaculizar su asunción en el Consejo de la Magistratura e ironizó sobre las causas judiciales que pesan sobre la vicepresidenta. Además cuestionó el rol de Alberto Fernández "por su inutilidad" y "su destrucción de la palabra presidencial".

"Voy a ir a fondo contra Cristina Fernández de Kirchner. Es una mujer que ha logrando imponer el pánico, pero yo no le tengo miedo", advirtió Luis Juez en declaraciones al canal LN+, donde además señaló que para la vicepresidenta "es casi un juego de niños lo que hizo para tener una banca más en el Consejo, donde está muy complicada, porque tiene no menos de 50 intervenciones".

En ese sentido, el legislador cordobés recordó que Cristina Kirchner "tiene causas complicadas", como las que involucran su patrimonio y el de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, ya que de éstas presentan procesos de investigación más rigurosos. "Es difícil que le abran la caja fuerte a tu hija y le encuentren cinco palos y medio verdes, y que no tengas cómo explicarlo. Estos eran pesos pero la humedad los puso verdes", ironizó sobre el famoso episodio que involucró a la más chica de la familia presidencial.

Por otro lado, Juez criticó nuevamente a Alberto Fernández: "Por su inutilidad, su pérdida de credibilidad, su incapacidad manifiesta y su destrucción de la palabra presidencial, no pudo cumplir su palabra de que le iba a resolver los problemas judiciales a Cristina".

"Como Alberto no pudo, no quiso o no sabe, o todo eso junto más su inutilidad, Cristina puso quinta a fondo y ahora va para adelante con todos estos temas, sabiendo que nadie le va a decir nada. Por eso se puede dar el lujo de armar dos bloques en el Senado", analizó respecto a la movida del kirchnerismo en la cámara alta para dilatar el nombramiento de Juez.

Siguiendo con los cuestionamientos al presidente, el senador opositor manifestó que Alberto Fernández cambió mucho en los últimos tres años: "Este es un dibujo animado. Probablemente era un tipo muy picante para estar atrás del biombo, pero ahora que se cayó ha mostrado una inutilidad manifiesta para tomar decisiones. Yo conocí a un jefe de gabinete pícaro. Este Alberto me espanta"

"¿Qué gobernador se va a quejar de lo que Cristina hace con sus senadores? Se quejan todos en voz baja. Levanta más la voz Bernardo, el asistente del Zorro, que los gobernadores. No van a hablar, porque el peronismo funciona a billetazos. Los gobernadores que tienen un equilibrio delicado con sus presupuestos, necesitan aún de este débil Alberto Fernández", concluyó.