Falsos veteranos: la cuestión de honor que va más allá de lo económico

Luego de encontrar cinco casos de "falsos veteranos" de Malvinas que fueron detectados en la provincia de Mendoza. José Luis Núñez, presidente de la Federación Cuyana de Veteranos (FECUVEMA), organización querellante en la denuncia, habló en MDZ Radio acerca de lo que significó llevar a cabo esta investigación y comentó qué significa ser reconocido a través de una pensión del Estado, siendo veterano de guerra.

Este martes se publicó en el Boletín Oficial la denuncia que fue presentada por la Federación Cuyana de Veterano de Malvinas. La misma permitió que “falsos veteranos” dejen de cobrar sus pensiones, hecho que habían concretado tras haber “adulterado los documentos necesarios” para gozar del beneficio.

“Hicimos una investigación luego de sospechar que seis personas cobraban como si fuesen veteranos de Malvinas. Por eso solicitamos información sobre estas personas al Ejército Argentino, a la Armada Argentina, a la Fuerza Aérea Argentina, a la Prefectura Naval Argentina y a Gendarmería Nacional, para ver si cumplían las condiciones para obtener beneficio”, manifestó Núñez.

“De las seis personas que encabezan la lista, cinco de ellas no estaban registradas. Por ende le enviamos esta información al Gobierno provincial para limpiar el listado de los veteranos. Ahora nos enteramos, por medio del Boletín Oficial, que se ha tomado la medida que se les suspenda el beneficio”, agregó.

El presidente FECUVEMA agregó que desconoce cuánto han percibido económicamente estos “falsos veteranos” y detalló que actualmente, un veterano de Malvinas recibe una pensión de 40 mil pesos, aproximadamente.

También Núñez remarcó que quienes pueden gozar del beneficio son aquellas personas que pisaron “el teatro de operaciones en suelo malvinense” y no los movilizados que estuvieron desplegados en el continente. “La ley es clara y dice que las personas que son reconocidas bajo la figura de veteranos, son todas aquellas que pisaron Malvinas o que estuvieren nombrados en el Tratado del Atlántico Sur”, remarcó.

Además, el veterano de guerra explicó que gestionaron esta denuncia porque significa una “falta de respeto grave" hacia el Estado argentino. “Todas las acciones que llevamos a cabo están pensadas en nuestros héroes que perdieron sus vidas en el Atlántico Sur y en el campo de batalla. Hay personas que quieren ser reconocidas como veteranos, pero nunca lo serán porque no estuvieron en las islas”, aseveró.

“Más allá de la parte económica, es la usurpación de honor que no le compete a nadie si no has estado en Malvinas. Por eso queremos procurar y recordar de la mejor manera las muertes de nuestros combatientes”, añadió Núñez.

“Después de 40 años, el pueblo argentino nos está reconociendo de otra manera, tienen otro concepto nuestro. También agradecemos el reconocimiento que hemos tenido por parte de nuestras comunas municipales, amigos y familiares. Por eso seguimos adelante, encabezando estas instituciones para defender el honor de nuestros combatientes”, cerro José Luis.