Ante un eventual nuevo Gobierno de Juntos por el Cambio, ¿se podría liberar el cepo al dólar?

Durante su análisis del mercado cambiario, el economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, comentó en su columna si era posible que ante un eventual próximo Gobierno de Juntos por el Cambio liberaran el cepo al dólar. Esto, teniendo en cuenta que una de las promesas de campaña que hizo Mauricio Macri en 2015 fue levantar las restricciones de Cristina Fernández de Kirchner, aunque durante el final de su Gobierno debió volverlas a poner.

Parece lejano, pero durante 3 años hubo libre compra de dólares en Argentina. Esto fue desde diciembre de 2015 hasta semanas después de las PASO de 2019. Liberar las restricciones había sido una de las promesas de Mauricio Macri en campaña y uno de los motivos que lo catapultaron a la Casa Rosada. Por eso, de cara a las elecciones 2023, se le consultó a Burgueño si esto nuevamente puede ser una propuesta de la actual oposición y si él cree que es posible de aplicar.

¿Evalúan liberar el cupo de compra de 200 dólares? "No. Primero que no pueden, porque si libera mil millones de dólares, se van, y el Banco Central no está para perder eso de ninguna manera", explicó.

Por otro lado, Burgueño contó que habló con importantes dirigentes de Juntos por el Cambio sobre determinadas medidas económicas y aseguró que "un eventual Gobierno de JxC también va a mantener el cepo al dólar. Esto es una decisión y si un sector promete liberar el cepo, hay que saber que no lo harán porque tienen claro que es un suicidio".

De hecho, el economista también manifestó que sus fuentes en Juntos por el Cambio "consideran que fue un error en 2015 liberar el cepo", allá cuando se estabilizó en 12 pesos por dólar. Un monto bastante alejado de los 212 que se pelean hoy en el mercado paralelo.

La pregunta clave fue entonces, ¿cuándo se podrá levantar el cepo al dólar? "Cuando el Banco Central tenga la suficiente cantidad de dólares como para enfrentar una corrida. Esto es un dato técnico. Por eso los que hablan de dolarizar tienen que hablar de esto también, con qué dólares, si no hay dólares disponibles", expresó.

La historia de un cepo

En septiembre de 2019, tres semanas después de las elecciones primarias en Argentina que arrojaron un cómodo triunfo para Alberto Fernández, el Gobierno de Mauricio Macri puso el primer cepo al dólar. Era "light" de cierta manera porque se podían comprar hasta 10 mil dólares mensuales.

El 28 de octubre, un día después de las elecciones generales que dieron como ganador al Frente de Todos, Guido Sandleris, el entonces presidente del Banco Central, anunció que sólo se podrían comprar 200 dólares mensuales por persona.

Más tarde, el Gobierno de Alberto Fernández denegó esa compra a quienes hayan recibido algún tipo de ayuda por parte del Estado durante la pandemia, reduciendo la posibilidad de compradores a un número significativamente pequeño.