La estrategia de Alberto Fernández para preservar la salud mental

El presidente Alberto Fernández expuso la nueva estrategia para preservar la salud mental, junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en el Hospital Bonaparte. El primer mandatario profundizó sobre la pandemia y reveló las medidas que se aplicarán.

Fernández encabezó la exposición y expresó, sobre la salud mental: "Es un tema delicado para mí y que debemos tomar con mucha seriedad. No es un buen momento para improvisar los discursos. Diseñamos una estrategia integral y federal para resguardar los problemas de salud mental. La pandemia generó estrés y mucho sufrimiento. Las imágenes de la guerra también generan muchas incertidumbres. Los datos muestran que hubo un aumento notable de la necesidad de asistencia mental. Los jóvenes son los más afectados. No podemos hacer oídos sordos. No puede seguir siendo un tema tabú. No vamos a esconderlo debajo de la alfombra. Es hora de que hablemos", exclamó el jefe de Estado.

Presentamos la Estrategia Nacional de #SaludMental.



Estamos cuidando de forma integral y federal a quienes sufren problemas que afectan cada vez a más personas, sobre todo en la juventud. Era hora de poner el tema sobre la mesa para dar respuesta y que nadie se sienta solo. pic.twitter.com/SEDHI52dl5 — Alberto Fernández (@alferdez) April 25, 2022

El presidente anunció: "Presentamos la Estrategia Nacional de #SaludMental. Estamos cuidando de forma integral y federal a quienes sufren problemas que afectan cada vez a más personas, sobre todo en la juventud. Era hora de poner el tema sobre la mesa para dar respuesta y que nadie se sienta solo".

Las medidas expuestas por el presidente Alberto Fernández.

Las medidas expuestas por el presidente son las siguientes: la inversión de $4.000 millones que duplicará el presupuesto actual, una línea telefónica gratuita las 24 horas, la formación federal de recursos humanos, la ampliación de la rede asistencial por telemedicina, el financiamiento para Unidades de Cuidados de la Urgencia y guardias interdisciplinarias de atención en salud mental en Hospitales Generales, un programa para el abordaje integral del suicidio, la duplicación de los efectores de primer novel de atención, el acompañamiento y asistencia a infancias, adolescencias y sectores más afectados, la construcción de viviendas de medio camino y las acciones para la reinserción laboral.

Por último, Alberto remarcó la importancia del Estado en el abordaje de las cuestiones mentales: "Trabajamos para una recuperación integral de la sociedad. Trabajamos para reducir la incertidumbre. Así como lo hicimos con las vacunas. Hoy nos ocupamos de la recuperación plena del bienestar salud. Vamos a saldar la otra deuda: la de la salud mental. Hay que tener empatía y sensibilidad. En salud mental no hay vacunas, sino acciones. Por eso lanzamos la estrategia federal del abordaje integral de la salud mental y consumos problemáticos. El Estado promueve la escucha. Será clave incorporar a la sociedad en esto. Cada persona tiene que saber que no está sola. Vamos a cuidar la salud mental desde una perspectiva de derechos".