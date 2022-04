Interna en Juntos por el Cambio: la UCR le marca la cancha al PRO

Paulino Rodrigues, politólogo, analizó en MDZ Radio la interna dentro de Juntos por el Cambio. Distintos dirigentes radicales le mandaron un mensaje al PRO este fin de semana, mientras los presidenciables 2023 se disputan el liderazgo.

"Tres dirigentes radicales distintos marcaron lo mismo el fin de semana y me parece que crean el caldo de cultivo para lo que se viene dentro de Juntos por el Cambio", comenzó diciendo Paulino Rodrigues.

Luego enumeró: "Gerardo Morales, presidente del radicalismo dijo que 'no es que el pueblo se equivocó cuando nos votó en contra. Había razones para hacerlo'. Así, le endilga a Mauricio Macri la mala gestión y la mala conformación de la coalición del pasado, que fue electoral y no de gobierno, a la cual el radicalismo no quiere volver".

"Martín Lousteau manifestó: 'Trabajamos para poner un jefe de gobierno -se imagina él-, gobernadores y un presidente radical'. Mientras que el viernes estuvo a solas con Facundo Manes, quien el domingo, dijo: 'Necesitamos liderazgos que unan, no lo logró el anterior presidente -Mauricio Macri- , no lo logró este. Necesitamos ir hacia el futuro y mirar hacia adelante'".

El analista aseguró que estas "3 definiciones de 3 dirigentes distintos, el presidente del partido, uno de los presidenciales y el candidato puesto del partido a ser jefe del gobierno de la Ciudad ,diciendo lo mismo y marcándole la cancha al PRO, que todavía no definió con claridad su liderazgo".

Y concluyó: "Patricia Bullrich dijo que no se baja y que candidata a gobernadora no es, Macri que no no descarta ser candidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta expresó que él trabaja para la mayoría del día después no tanto para la elección del ahora y María Eugenia Vidal manifiesta ´'a mi no me vengan a decir que no tengo la posibilidad de ser y de hecho voy a recorrer el país para intentar serlo'".

"Así las cosas en Juntos por el Cambio. Envalentonados los radicales después de las elecciones del año pasado, también de las de los claustros universitarios más el peso específico en el interior del país".