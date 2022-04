Efecto Milei: liberales de Juntos por el Cambio, a punto de dar un gran paso

El más liberal de todos los referentes de Juntos por el Cambio es Ricardo López Murphy. El diputado nacional está a punto de dar un gran paso y Mendoza será protagonista en eso: el viernes terminan de juntar avales en la provincia y Republicanos Unidos se transformará en un partido nacional para poder competir dentro del frente opositor en los comicios del año que viene. El domingo habrá una convención en Santa Fe con la presencia del economista y militantes de todo el país.

La Justicia electoral recibirá el viernes próximo un listado de firmas que son los avales que necesita el partido ya que para poder participar de las elecciones nacionales debe contar con al menos 5 distritos: hoy tiene 4 y en unos días tendrá 1 más con Mendoza. Eso le permitirá ser parte de Juntos por el Cambio, como partido y permitirle a López Murphy competir como precandidato a presidente, si es lo que finalmente decida. “Eso se va a decidir recién en marzo del año que viene”, le dijo a MDZ, Sergio Miranda, quien es el referente local de Republicanos Unidos.

Más allá de que el economista compita o no dentro de una primaria con otros referentes como seguramente lo hará el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, los liberales dentro de este frente – que es oficialismo en el provincia a través de Cambia Mendoza y oposición en la Nación a través de Juntos por el Cambio- están muy activos, aprovechando la ola que se vive en el país que encabeza el líder de la Libertad Avanza, el diputado nacional Javier Milei. Aunque, aclaran : “Dentro del Frente, sino, somos funcionales al kirchnerismo”, sostiene Miranda.

Es que en análisis que hacen en Juntos por el Cambio es que Milei “les saca” votos a ellos, y no al Gobierno nacional porque no son los mismos votantes quienes optan por votar al kirchnerismo o al arco opositor. Por eso, López Murphy a nivel nacional y sus partidarios a nivel local dejan en claro todo el tiempo que la pelea que darán es por dentro del frente opositor y no por afuera.

En esos movimientos que están dando, no sólo está la juntada de firmas. “Hemos vuelto a la militancia tradicional, de la calle”, sostiene Miranda. Apadrinaron un merendero en el Barrio San Martín,organizan charlas; esta semana termina la campaña: "Mándale un mensaje a Cristina y Alberto". Toda el mes estuvieron recolectando expresiones ciudadanas, los cuales eran escritos por quienes querían mandar su mensaje al presidente y la vicepresidenta.

El sábado a la noche, llegarán a Santa Fe donde compartirán una cena con la militancia nacional y un día después se encontrarán en una convención, ya que es 1 de mayo, no sólo día del trabajo sino también de la Constitución Nacional, una de las banderas de este grupo político. De ese encuentro puede haber novedades dentro de la alianza opositora.