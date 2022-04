Suarez remarcó la importancia del agua en el inicio de la gira por Israel

El ministro del Interior, Wado de Pedro y diez gobernadores arribaron a Israel este sábado y dieron una conferencia de prensa en Tel Aviv en el marco de la misión de cooperación científico-tecnológica del manejo del agua en ese país. La misión está integrada por los titulares de las carteras de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; y de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus.

También participan los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de Mendoza, Rodolfo Suárez; de Río Negro, Arabela Carreras; de San Juan, Sergio Uñac; y de Santa Cruz, Alicia Kirchner. A estos mandatarios y funcionarios se suman Adolfo Scaglioni, ministro de Agua y Energía de La Rioja; representantes de Santiago del Estero, y senadores nacionales y equipos técnicos provinciales.

“A 40 años de democracia, llegó la hora de que la gestión gubernamental piense de manera estratégica, a largo plazo y, sobre todo, con la mirada puesta en las próximas generaciones”, al tiempo que señaló que el principal objetivo de esta gira es “analizar la experiencia de Israel, país que cuadruplicó su superficie productiva en 50 años y multiplicó por 20 su producción en ese mismo tiempo”, enfatizó el titular de Interior, quien estuvo acompañado además por la embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen.

El ministro del Interior junto a la Embajadora de Israel en Argentina. FOTO: Gobierno de la Nación

“Uno de los propósitos que tenemos como argentinos y argentinas apunta a poder producir y a exportar más, de modo de generar empleo genuino para cada uno de nuestros habitantes”, sentenció de Pedro, quien agregó: “Tenemos que celebrar que Argentina tiene hoy aquí a la mitad de sus gobernadores provinciales pensando en un recurso estratégico como es el agua, teniendo en cuenta, sobre todo, a las próximas generaciones”.

Por su parte, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez remarcó: "Quiero agradecer al Gobierno nacional por la invitación, y a la embajadora, con quien estuvimos hace poco en la Vendimia, en Mendoza. Sin dudas, el agua es el recurso estratégico más importante, no sólo de mi provincia, si no del mundo. En Mendoza sólo el 3 o 4% del territorio puede tener agua, nada más; vivimos en un desierto, agravado por la escasez de agua actual. No sólo vivimos en un terreno poco irrigado, sino con escasez de agua, dependiendo muchísimo de la nieve cada año, cada temporada. Por lo que la administración de recursos en lo que tiene que ver con el agua, como dice el gobernador de San Juan, lo que tiene que ver con el riego intra-finca, con todo lo que se pierde, es lo que queremos ver y aprender".

Y agregó: “Tenemos muchas referencias e información de lo que han hecho y lo que ha ocurrido en Israel. Yo también vengo de una provincia en la que la legislación de agua es pionera en la materia. Cómo se administraban las aguas de los tres oasis de la provincia desde los tiempos de los huarpes. Israel es un país que ha innovado de manera tal que si nosotros no crecemos en superficies que se puedan irrigar y mantener la que tenemos, no tenemos posibilidades de crecer. Así que venimos con mucho entusiasmo a este viaje, y queremos aprender y copiar todo lo que se pueda copiar".

En tanto el domingo, en el inicio oficial de la gira, la comitiva se trasladará por la tarde al Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, en donde el ministro de Pedro mantendrá reuniones con el director de la División Político - Estratégica, Aron Bar; y con el embajador Jonathan Peled, vicedirector para América Latina en la cancillería israelí; entre otros altos funcionarios de ese país. También durante la tarde, el titular de la cartera de Interior mantendrá una reunión con el presidente de la Federación de los Gobiernos Locales en Israel, Haim Bibas.

En horas de la mañana la comitiva realizará una visita al Centro Mundial de Conmemoración de la Shoá Yad Vashem, constituido en memoria de las víctimas del Holocausto. Es el principal Museo del Holocausto del mundo, frecuentado por líderes mundiales durante sus visitas oficiales al país.

La agenda de Wado de Pedro -junto a gobernadoras y gobernadores provinciales y demás funcionarios nacionales- proseguirá con distintas actividades durante toda la próxima semana, todas ellas para interiorizarse en profundidad sobre la experiencia israelí en torno al manejo inteligente del agua.