Alberto Fernández paraliza a todos sus aliados y Cristina Kirchner avanza con Wado de Pedro

El gobierno que inició su mandato en 2019 ya no existe más como tal. No sólo el presidente y su vice no hablan. Ya ninguno de los miembros del Gabinete puede mantener una charla abierta entre sí y mucho menos con referentes aliados y viceversa. La desconfianza paraliza todas las áreas.