Renta inesperada: la crítica al "estado bobo" y la caza de los infractores

Siguen las repercusiones luego de los anuncios del presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre el impuesto a “la renta inesperada”. Dicho proyecto debe ser aprobado por el Congreso y tiene por objetivo financiar el bono anunciado a monotributistas de clase A y B, a trabajadoras de domicilios particulares y a trabajadores informales, con un bono de 18 mil pesos, y a los jubilados y pensionados que reciben hasta dos jubilaciones mínimas con un pago de 12 mil pesos.

La polémica se instaló sobre los "empresarios que declaran ser monotributistas para no pagar lo que corresponde”.

A esto hizo referencia el abogado y contador tributario Marcos Sequeira, quien habló en MDZ Radio sobre la recomposición tributaria que necesitan los “contribuyentes del régimen simplificado” y le pidió al Gobierno nacional que deje su “estado bobo” para que salgan a fiscalizar a los que infrinjan las cargas tributarias.

El especialista dijo que este régimen de recaudación sólo existe en Argentina y que dentro de la “medida de emergencia para captar profesionales” se encuentran empresarios que podrían beneficiarse con el nuevo bono.

“El 50% del país tributa bajo el régimen de recaudación simplificado. Dentro de esta cifra, hay un 80% de la población que pertenece a la categoría A o B. Y hay empresarios que ganan más de lo que un monotributista cobra mensualmente y pueden ser beneficiados con la medida del Poder Ejecutivo”, comentó Sequeira.

“Tuvimos a una presidenta que asumió su cargo del Poder Ejecutivo facturando como monotributista. Esto demuestra la ilegalidad que existe y que todavía no hubo un Estado controlador, beneficiando a los trabajadores autónomos. Sus valores deben actualizarse acorde de lo que ganan y, por ejemplo, deben tener derecho al acceso a obras sociales de primer nivel”, agregó.

Por último, Marcos Sequeira demandó al Ejecutivo que incentive a la acción de instrumentos tributarios progresivos en beneficio de los autónomos. “Hay que reconocer la injusticia de algunos empresarios de multinacionales que se equiparan a lo que ganan un simple trabajador, que no tiene posibilidad de eludir impuestos como las grandes empresas. Lo más nocivo del monotributo no es la precariedad, sino como aquellas multinacionales tienen ingresos superlativos y el “Estado bobo” no se da cuenta y no realiza estos controles fiscales”.