Quién es el mejor candidato de Juntos por el Cambio que buscará evitar el crecimiento de Javier Milei

Desde que empezó a confirmarse en las encuestas de los dos últimos meses que Javier Milei sigue creciendo y traccionándole votos a Juntos por el Cambio, los principales dirigentes de la coalición opositora comenzaron a preocuparse seriamente y a analizar los diversos escenarios electorales para el año próximo. Obviamente, la amenaza libertaria genera inquietud, pero no frena las internas y peleas que se vienen a la hora de elegir a quien los represente como candidato presidencial.

La semana pasada anticipamos en MDZ que Mauricio Macri expresó frente a un grupo numeroso de diputados provinciales de Buenos Aires que Milei “hoy expresa lo que representábamos nosotros cuando empezamos, pero perdimos la frescura”. Evidentemente, el expresidente aparece como el más preocupado por el diputado libertario y considera que es indispensable evitar el internismo en medio de la crisis salvaje entre el presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

No es casual que Macri, en menos de una semana, haya organizado dos almuerzos con la primera línea de su partido: Horacio Rodríguez Larreta, y Patricia Bullrich. Ayer se sumaron Diego Santilli, Cristian Ritondo, Jorge Macri y Humberto Schiavoni. “Mauricio está obsesionado con que no se puede escapar el 2023, tenemos que volver a la Casa Rosada, el problema es cómo se va a elegir al candidato”, comentó a MDZ una participante de la comida en Puerto Madero.

En esta oportunidad volvió a aparecer la discusión que no parece zanjarse entre el jefe de gobierno porteño y Bullrich. Rodríguez Larreta insiste con que no se le puede dar ventaja a la UCR si el PRO lleva dos candidatos y recomienda una interna de afiliados o que al postulante lo elijan los órganos partidarios. En cambio, la exministra de Seguridad se opone terminantemente a esas alternativas y se planta en que ambos deban participar en las PASO. “Hoy la gente no elige por espacios políticos, vota a candidatos”, repite.

Por el momento la idea es postergar ese duro debate porque el expresidente de Boca Juniors primero quiere mostrar una coalición más unida y sin tantas peleas, más allá de que nadie descarta su eventual postulación en marzo si es que los números le sonríen. Precisamente, las encuestas también son otra preocupación, no sólo por el crecimiento de Milei, sino además porque no queda claro que perfil sería más competitivo para evitar que se les sigan escapando votantes: ¿halcón o paloma?

La mayoría del PRO bonaerense y porteño apuestan al proyecto presidencial de Larreta por sus condiciones y experiencia en la gestión, en cambio en el resto del país Bullrich parece tener más adeptos. Aunque el tema central es quien puede arrebatarle votos a Milei después de las PASO. “Si Javier llega competitivo a la primera vuelta va a ser un problema”, dicen un referente de ese partido que ve en la presidenta del PRO la solución al desafío libertario.

En cambio, desde la Unión Cívica Radical tampoco hay seguridad plena respecto a que vayan a la primaria con un solo candidato. Los bonaerenses y en otros distritos se juegan por Facundo Manes, aunque Gerardo Morales viene impulsando también su candidatura y especula con que el neurólogo vaya por la provincia de Buenos Aires y Martín Lousteau por CABA. Pero tampoco hay que descartarlo al senador porteño.

“Los únicos que le pueden sacar votos a Milei son Patricia o Mauricio, el resto no tienen un perfil atractivo para un amplio sector social que se viene inclinando a la derecha”, dice un diputado del interior. Algo parecido creen en el oficialismo. “Si el candidato es Rodríguez Larreta mejor para nosotros porque en la primera vuelta va a perder votantes de Bullrich, como le pasó a Santilli con Manes el año pasado”, comenta un barón del conurbano.