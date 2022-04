¿Javier Milei al balotaje? Alarma en el PRO y la ilusión de Mauricio Macri

Superada la pandemia y en medio de la tensa interna del Frente de Todos, el ascenso de Javier Milei en las encuestas asoma como el nuevo cisne negro de la elección presidencial del año próximo. En el círculo rojo del PRO, la proyección de cualquier escenario electoral sigue de cerca la figura del excéntrico economista que propuso cerrar el Banco Central para dejar de financiar a la "casta" política. Las encuestas reservadas que manejan tanto Horacio Rodríguez Larreta como Mauricio Macri coinciden en el crecimiento de Milei entre los votantes desde que se convirtió en la tercera fuerza electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y esta semana, el consultor Jaime Durán Barba advirtió directamente que Milei podría llegar a una segunda vuelta electoral si se mantiene su ritmo de crecimiento en los sondeos de opinión.

El diputado nacional por Libertad Avanza es una pieza suelta que rompe el tablero político del PRO y empuja a Macri a la arena electoral, creando tensión con Horacio Rodríguez Larreta. Mientras el jefe de Gobierno porteño sostiene una doctrina que apunta a construir un polo de centro para ganar la elección presidencial del 2023, el expresidente apuesta a un vuelco del electorado hacia la derecha que nutre electoralmente a Milei con votos que antes desembocaban en la boleta de Juntos vía el PRO. El escenario de máxima es el que planteó Durán Barba, consultor estrella del macrismo y fallido gurú político de la gestión Cambiemos hasta 2019. El experto ecuatoriano sostiene que si Juntos no se radicaliza, perderá votos de "derecha" que se irán a la boleta de Milei. Pero el crecimiento del economista en las encuestas esconde otro factor disruptivo que impacta en la interna Rodríguez Larreta-Macri.

"¿Y si Milei no entra en el balotaje pero el año que viene queda tercero en la general?", la especulación no tiene aún respuesta pero funciona como un catalizador del segundo tiempo de Macri. El expresidente asegura en la intimidad que si Milei queda tercero, esos votos definirán el balotaje en 2023 y sólo un/a candidato/a de los "halcones" del PRO podría capitalizar ese electorado para derrotar al peronismo. Es decir, con Milei en la cancha, en el PRO y en Juntos, descartan poder lograr un triunfo en primera vuelta contra el peronismo unido, aún con los pésimos indicadores económicos de la actual gestión que lideran Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

La "pax" que la cúpula del PRO selló la semana pasada durante una cena entre Rodríguez Larreta, Macri, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal en Happening es una señal a la interna ante la preocupación que genera la expansión de Milei entre los votantes. ¿Qué candidato PRO está en mejores condiciones de absorber al electorado del líder de Libertad Avanza en una segunda vuelta electoral en 2023? Macri asegura que es el mejor candidato para captar a esos votantes y sostiene que la elección se definirá "por derecha". Larreta, en cambio, sostiene que "el que gana el centro gana la elección" y busca ampliar su base de sustentación junto a peronistas moderados como el cordobés Juan Schiaretti, el salteño Juan Manuel Urtubey y otras figuras como Rogelio Frigerio y Emilio Monzó entre otros.

El problema que enfrenta Macri es que su imagen no para de caer en el conurbano bonaerense, territorio determinante para ganar una elección presidencial. Su rechazo entre los electores supera el 65%. Pero su, acotado, poderío electoral le alcanza para ejercer poder de veto a la hora de definir candidaturas. Es una especial de Cristina Fernández de Kirchner del PRO. Por eso el ex presidente empuja la figura de Patricia Bullrich, otro perfil más radicalizado que muestra mejor tolerancia entre los votantes de Milei. La ex Ministra de Seguridad avanza incluso con su armado bonaerense y se mostró interesada en los últimos días en sumar a Néstor Grindetti como su candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires.

Para Durán Barba, el diputado nacional de La Libertad Avanza tiene chances electores porque "se presenta como una novedad".

"Es perfectamente posible que Milei llegue al balotaje el año próximo", sostuvo el ecuatoriano en una entrevista con Perfil.

A modo de comparación, Durán Barba recordó lo que sucedió con el líder del PRO: "No olvidemos que si bien Macri se demoró mucho en esto, las cosas que más lo ayudaron a avanzar fueron las cosas que indignaban al círculo rojo. El salto del bache. Hasta hoy se habla del salto del bache que ocurrió hace veinte años. Fue una ridiculez porque se comunicaba con la gente, los globitos. Una serie de cosas de ese estilo son las que hicieron que él se pudiera comunicar con la gente". Con más elogios al diputado liberal, Durán Barba definió a Milei como un "caso de estudio" y aseguró que "lo sigue detenidamente".