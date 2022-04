Mesa del Poder: el momento incómodo en el que todos necesitan de un adversario para crecer

La Mesa del Poder edición nacional se emite todos los lunes y viernes de 20 a 21 en MDZ Radio. El programa analiza la política y la sociedad con prestigiosos periodistas de Mendoza y Buenos Aires, sumado a la participación de invitados de poder.

En la cuarta edición de la Mesa del Poder, Marcelo Arce, Ezequiel Rudman y Alejandro Cancelare profundizaron sobre la nueva medida del Gobierno, que necesita el apoyo de Juntos por el Cambio para gravar el nuevo impuesto a la “renta inesperada”. Por otro lado, los especialistas analizaron los últimos días de Martín Guzmán como ministro de Economía; la novela entre Cristina Fernández de Kirchner y el Consejo de la Magistratura; la rebelión del oficialismo que se extingue en cada momento; y a Javier Milei, el optimista del voto castigo.

Los temas del debate de la Mesa del Poder

Impuesto abstracto sin apoyo de Juntos por el Cambio

El anuncio del presidente Alberto Fernández y del ministro de Economía Martín Guzmán sobre el nuevo impuesto de la “renta inesperada” necesita el apoyo de ambas Cámaras legislativas para que el proyecto sea ley. Sin embargo, la oposición tiene amplia mayoría en el Congreso y podría ser un "gran problema" para el Frente de Todos. Al mismo tiempo, en Juntos por el Cambio argumentan que este impuesto no será aprobado en Diputados, ya que no quieren aprobar nuevos impuestos para el sector privado. Por eso, el diputado nacional de JxC Mario Negri dijo: “El peronismo tiene creatividad para nombrar nuevos impuestos, pero no tienen idea para bajar la inflación”.

Las últimas presentaciones de Martín Guzmán como ministro de Economía

El ministro de economía Martín Guzmán fue designado para acordar un acuerdo plausible de cerrar con el Fondo Monetario Internacional. Por esta razón, al terminar con su objetivo y tener solamente el apoyo endeble de Alberto Fernández, hace que los analistas políticos sostengan que el ministro Guzmán está a unos días de cerrar su ciclo como funcionario de Nación.

La novela entre Cristina Fernández de Kirchner y el Consejo de la Magistratura

La vicepresidenta apostó a que el Frente de Todos le resolviera sus problemas con la Justicia. Al volver los 20 miembros del Consejo de la Magistratura es un signo que a Cristina Fernández le preocupa porque “se le está acabando el tiempo”. En palabras de Marcos Novaro, la crisis política está provocando una crisis institucional, ya que “si no controlo la Justicia la deshago”.

La rebelión del oficialismo que se extingue a cada momento

El presidente Alberto Fernández no tiene el apoyo del Frente de Todos y menos de las instituciones que son afines al oficialismo. A comparación de Juntos por el Cambio, cuando gestionaban Mauricio Macri, el PRO tenía unidad partidaria y podía acordar con las organizaciones piqueteras. Todo lo contrario a la realidad que debe transitar el actual jefe de Estado. Según los especialistas de la Mesa del Poder: “Teniendo en cuenta, que los Fernández-Fernández no poseen recursos económicos para calmar a la ciudadanía que pide ayuda constante y menos pudiendo cumplir con la idea de unidad partidaria en la interna del Frente de Todos, la rebelión que procuró demostrar contra JxC, se extingue a cada momento”.

Javier Milei, el oportunista del voto castigo

El diputado nacional está haciendo una campaña muy buena y con pocos recursos políticos. Por ende, las encuestadoras lo ven como un candidato que se puede quedar con el voto castigo en 2023 en un “hipotético balotaje presidencial”. Por esta razón, Juntos por el Cambio ve una oportunidad para captarlo dentro de su coalición política. De esta manera, la oposición podría girar hacia la derecha y dejaría de lado a Horacio Rodríguez Larreta y le permitiría a Mauricio Macri, expresidente de la Nación, candidatearse por segunda vez para volver a la cabeza del Poder Ejecutivo.