El motivo por el que Javier Milei asegura que lo censuraron en Mendoza

El próximo sábado, el diputado nacional por La Libertad Avanza, Javier Milei, visitará la provincia de Mendoza y dará una charla o, como él mismo llama al encuentro, una "clase" sobre dolarización. Será en el Parque O’Higgins porque, según denunció, Alfredo Cornejo le habría bloqueado la llegada a otros lugares que se adecuen más al formato de sus actos y "lo censuró".

Consultado sobre si le cuesta hacer pie en el interior, el diputado nacional aseguró: "Arrancaron ninguneando el trabajo que hacíamos y dijeron que éramos un fenómeno distrital. Acaba de sacar una nota el Washington Post sobre nosotros. En la zona norte del país los números son contundentes y cada vez que hacemos un acto fuera de la Capital Federal es un éxito".

"Hoy todos usan el término 'casta', desde Cristina Fernández de Kirchner hasta María Eugenia Vidal. Con lo cual, cada uno de los planteos que he levantado después se convierte en el eje central de la discusión. Esto no lo digo yo, sino por ejemplo Durán Barba", siguió explicando.

Luego, Javier Milei expresó que "en lugares como Mendoza hay personas con una fuerte injerencia que quieren forzar a que las cosas se vean de una determinada manera. Son los mismos que me bloquearon exponer en determinados lugares".

Sobre quién lo bloqueó, respondió escueto. "Alguien que tiene poder para hacerlo". Pero luego siguió: "Se iba a hacer una expo en un determinado lugar y como la cabeza que maneja ese lugar es socio de un político muy importante me bloquearon el ingreso y no me dejan ir".

¿Dónde quería ir?. "Por ejemplo a la Bolsa de Comercio, pero nos dieron que no", indicó. Luego señaló directamente al senador nacional, exgobernador de Mendoza: "Hay una clara injerencia del señor (Alfredo) Cornejo ahí. Estos ataques en instituciones para censurar la llegada de otros dirigentes es muy típico de los lugares donde está la gente de Juntos por el Cambio. Son persecutores de aquellos que piensan distinto, me ha pasado también en Jujuy y en Mar del Plata".

Finalmente, Javier Milei insistió en que "en Mendoza se bloqueó el formato de mis visitas por actuación del señor Alfredo Cornejo. Por eso vamos al Parque O’ Higgins, esperemos que vaya la gente a escucharnos hablar de dolarización. Probablemente entiendan más que los políticos ladrones que nos quieren arruinar con la emisión de dinero y que los 'econochantas'".