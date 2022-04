Luis Petri: su ciclo cumplido como legislador y el deseo de gobernar Mendoza en 2023

Todavía resta más de un año para que se concreten las elecciones ejecutivas de 2023, pero el ánimo social y la coyuntura generaron que se adelanten las especulaciones acerca de posibles aspiraciones o candidaturas. En el caso de Mendoza, ya son varios los referentes políticos que anotaron su nombre en la lista. Entre ellos se encuentra Luis Petri, exdiputado nacional y miembro de la Unión Cívica Radical (UCR).

En diálogo con MDZ, Petri -quien se encuentra momentáneamente sin cumplir algún tipo de función pública- argumentó su "vocación" para gobernar y dio su punto de vista respecto a temáticas tanto de agenda política como social.

- ¿Qué se siente estar en Mendoza después de tantos años de ser funcionario a nivel nacional?

- Nunca me fui. Siempre estuve en Mendoza porque, más allá de que de lunes a viernes yo trabaja en el Congreso de la Nación, todos los fines de semana estaba en la provincia. Eso lo hice durante los 8 años en la Cámara de Diputados. Tengo mi familia acá, así que siempre retornaba.

- Ahora no estás en ningún cargo como funcionario público...

- Me parece que es sano que quienes ejercimos la función pública volvamos a la actividad privada, que volvamos al llano. Trabajar en lo privado te contacta con la realidad

- ¿Existe una especie de síndrome de abstinencia de querer estar en escena o participar en decisiones políticas?

- No lo tengo porque en estos 8 años intenté representar de la manera más fiel a los mendocinos y tener participación en todos los grandes debates den Congreso de la Nación. Di debates en Comisiones, impulsé leyes. Se sancionaron leyes de mi autoría, como por ejemplo la Ley de Ejecución de la Pena -que acá en Mendoza se conoció como la Ley Petri- la cual prohíbe las salidas anticipadas a delincuentes violentos. Para mí fue importante porque reivindicar los derechos de las víctimas, que son las grandes olvidadas en el proceso penal, me parecía que era un tema en agenda. También fui miembro informante de leyes de Seguridad que se aprobaron en el gobierno de Mauricio Macri, con Patricia Bullrich como ministra y a mí como el presidente de la Comisión de Seguridad Interior. Fui miembro informante de leyes como la de extinción de dominio. Ser miembro informante es llevar la voz cantante. Es ser quien defiende la ley. Y esa defensa la hice tanto puertas adentro como públicamente.

Creo que cumplí una etapa que considero que fue positiva y que en cada momento defendí los intereses de Mendoza, que es lo que muchas veces se les reclama a los legisladores.

- ¿Cumplir una etapa significa que ya no aspirás a un cargo legislativo?

- No lo sé, pero sí creo que en todos los objetivos que me tracé a la hora de ejercer la representación lo dejé todo. Es decir, lo hice con muchísima pasión y convicción. Creo que por esos motivos no sufro ese síndrome de abstinencia. Fue una etapa linda, pero cumplida.

- ¿Esto de destacar lo que es "estar sano y tranquilo" se traduce en querer mantenerse con ese perfil?

- Por el momento estoy en la actividad privada. Después veré. Yo ya lo he dicho: tengo la vocación y la convicción de gobernar la provincia de Mendoza. Más allá de que considero que hoy no es momento para hablar de candidaturas. Hoy es trascendental que los tenemos o tuvimos responsabilidades públicas nos avoquemos a resolver los problemas. La gente la está pasando mal y tiene bronca con todo el derecho del mundo. Los políticos tienen que avocarse en problemas como la inflación, inseguridad, etc.

- ¿El reciente mensaje de Alfredo Cornejo de no hablar de candidaturas va dirigido únicamente a intendentes?

- Lógicamente, yo creo que quienes tienen responsabilidades de gobierno o ejecutivas tiene que estar centrados en cumplirlas. Pero independientemente de eso, creo que la sociedad nos quiere resolviendo sus problemas. No quiere que los políticos estén haciendo ombliguismo. El exlegislador durante la entrevista con MDZ Online.

Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

- Si no es la Gobernación de Mendoza, ¿qué es lo que tenés en mente?

- Más allá de que tengo la vocación de gobernar, no quiero hablar de candidaturas. No es el momento y sería el mensaje equivocado. Además, creo que hay que enfocarse en hacer propuestas; que, efectivamente, nos estamos preparando para gobernar. Esto clave porque hay una oposición que está pensando en el destino del país en 2023.

- ¿Qué diferencia existen entre el actual radicalismo mendocino y Luis Petri? Por ejemplo, hace días plantaste un plebiscito para instalar la minería en la provincia.

- Al contrario, creo que tengo muchas coincidencias respecto como ha administrado Rodolfo Suarez. Lo ha hecho muy bien y se ha diferenciado de Nación en temas como la pandemia. Lo mismo puede decir de Alfredo Cornejo y el saneamiento de las cuentas públicas. Tengo muchas semejanzas y soy parte del radicalismo hace muchos años. Lógicamente, no alcanza con lo hecho y hay pensar en la Mendoza que viene. Ahí es donde yo doy cuenta de lo que quiero para mi provincia, que seguramente cada uno de los que proyectan Mendoza van a tener matices.

- ¿Has conversado sobre el plebiscito en las arcas del radicalismo mendocino?

- Yo lo planteé en 2011. Es democrático que la gente decida. Lo escribí en un proyecto. No hay nada más democrático en estas decisiones que son tan conflictivas, que participe toda la ciudadanía. Pero no lo he hablado.

- ¿Cayó bien puertas adentro?

- No lo sé. Creo que es una propuesta, ¿no? Habría que preguntar.

- Tuviste un muy buena relación con el Patricia Bullrich y el PRO. ¿Cuál sería tu papel en un eventual enfrentamiento interno dentro de Juntos por el Cambio?

- Yo no creo que haya un enfrentamiento interno entre el PRO y el radicalismo. Va a haber formulas combinadas. Ocurrió en las últimas elecciones en Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, etc. No me parece que va a ser una competencia entre partidos, sino que va a estar vinculada con las afinidades.

Tengo una gran relación con Patricia Bullrich. Fuimos diputados juntos y fui presidente de la Comisión de Seguridad, por lo que trabajé a la par con ella. En realidad, la afinidad que tengo es que defendí la gestión anterior, teniendo en cuenta que si no lo hacía volvían los kirchneristas al Gobierno como terminó pasando.

- ¿Seguís respondiendo a Alfredo Cornejo en cierto modo?

- Hemos estado trabajando juntos durante estos últimos dos años que nos tocó compartir la Cámara de Diputados. Le tengo un profundo respeto a Alfredo. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

- ¿El fenómeno Javier Milei tomará fuerza en Mendoza?

- Javier Milei no es solo una realidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: es de todo el país. Tiene que ver con la insatisfacción que genera la política, que se termina canalizando en su figura disruptiva.

- ¿Es conveniente tenerlo cerca de Juntos por el Cambio?

- Si vos me preguntás a mí, yo quiero una coalición lo más amplia posible. Tenemos que estar juntos en base a valores y programas. Enfrente tenemos al kirchnerismo. Todos los que de alguna manera lo enfrentan tienen que coincidir en un lugar común porque sino se estarían dando ventajas para que el pésimo Gobierno nacional pueda continuar con esta gestión desastrosa.

Hay muchas coincidencias -con matices-, pero sería importante generar un gran espacio opositor que no solo tenga la capacidad de ganar una elección, sino gobernar un país que va a tener muchas dificultades.