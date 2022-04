Alfredo Cornejo retó a los radicales y confesó si será candidato a gobernador de Mendoza

El exgobernador mendocino, Alfredo Cornejo, hizo referencia a la carrera electoral que ya se está disputando en la provincia para el 2023. Dijo que los dirigentes que se están postulando para suceder a Rodolfo Suarez "son unos desubicados". Además, indicó que no está pensando en volver a ocupar el sillón de San Martín.

"Si hay algún político que esté pensando en candidaturas en un año como el 2022 que va a ser probablemente de estanflación, en donde el ciudadano medio va a ver que a sus ingresos se los come la inflación, está sumamente desubicado", destacó el legislador nacional al presentar un proyecto de ley de ayuda a las Pymes.

"No quiere decir que no haya políticos que no estén en eso, pero no creo que los ciudadanos estén interesados en quién va a ser el candidato o la candidata", agregó Cornejo en conferencia de prensa.

Luego, sostuvo: "Probablemente en off no faltará quien esté hablando sobre esos temas, pero están en otra onda, porque vamos a tener un 2022 con una inflación que puede rondar los 60 puntos que es la más alta en muchísimo tiempo, hace por lo menos dos décadas que no hay una inflación así anual".

"Si la prioridad está puesta en la carrera política de los dirigentes, el descontento va a ser mayor del que ya es. Correríamos el eje del verdadero responsable de este desquicio económico, que es el Gobierno nacional", declaró Cornejo.

El exmandatario mendocino, a su vez, manifestó que no está pensando en volver a ser gobernador de la provincia por los mismos motivos que pretende que los demás dirigentes radicales no hagan públicas sus candidaturas en este contexto. Sin embargo, a la carrera para llegar a calle Peltier ya se subieron Daniel Orozco, intendente de Las Heras, y Tadeo García Zalazar, jefe comunal de Godoy Cruz. Anteriormente, se había candidateado Ulpiano Suarez, de Capital, pero luego se alineó a las declaraciones de Rodolfo Suarez y mantuvo cautela, pensando en la reelección como intendente de la Ciudad de Mendoza.

Si bien no se bajó totalmente de la candidatura para volver a comandar los destinos de la provincia, la expectativa dentro de Cambia Mendoza (y puntualmente en la UCR), es total. Ya que si Cornejo se decide a ir por su segundo mandato, automáticamente las chances de los demás políticos del partido decaerán significativamente. Caso contrario, si su misión es ir por una fórmula nacional, las probabilidades seguramente serán mayores.