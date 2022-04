Alfredo Cornejo presentó un plan de ayuda a las Pymes y se despachó contra Alberto Fernández

Este lunes el senador nacional Alfredo Cornejo salió a marcarle la cancha al gobierno nacional y volvió a quejarse por la falta de un plan económico por parte del presidente Alberto Fernández. En este sentido, presentó un proyecto de ley que apunta a bajar las cargas patronales hasta en un 40% para las empresas de menos de 50 empleados y afirmó que contaría con más de 129 votos para su aprobación en la Cámara de Diputados.

"Presentamos un proyecto de ley que apunta a mejorar las condiciones para la creación de empleo formal, especialmente en el sector PYME", destacó en las redes. "La alta presión fiscal, la necesidad de descomprimirla y de trabajar en la eficiencia del gasto para dejar de asfixiar al sector privado con presión impositiva, como hace la Nación en la actualidad, nos motivó a presentar esta propuesta", adhirió en una clara crítica a la gestión de Alberto Fernández.

La presentación se hizo con un gran despliegue en el Hotel Royal Prince de la Ciudad de Mendoza. Allí estuvieron presentes la senadora Mariana Juri y los diputados Pamela Verasay, Jimena Latorre, Alfredo Cornejo, Lisandro Nieri y Julio Cobos.

En ese contexto, Cornejo destacó que no se trata de un proyecto demagógico como los que plantean algunos legisladores sino de una propuesta equilibrada que solo impactaría en un 0,3% del PBI pero que podría recuperarse rápidamente si 400 mil de los 3 millones de trabajadores en negro que hay en el país fuesen formalizados. "Creemos que podemos superar los 129 diputados. Eliminar todas las contribuciones patronales -como plantean algunos- desfinanciaría un sistema y al Estado. Esta es una propuesta equilibrada", aseveró.

En nuestro país la diferencia entre el costo laboral para el empleador y el salario neto del empleado alcanza el 34,6%, mientras que el promedio de América Latina es del 24,6%.

Este esquema fiscal impacta sobre la capacidad que tiene el sector PYME de generar empleo registrado. pic.twitter.com/YBeWUt6gzh — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) April 11, 2022

El desafío de Cornejo es marcarle la agenda económica a un gobierno que -según el propio Cornejo- no tiene un plan consistente. "Estas medidas serían mas fuertes si las planteara el Poder Ejecutivo en el marco de un plan económico consistente. Pero los trabajadores y las empresas no pueden estar esperando a que termine este gobierno", disparó.

Para Cornejo, el gobierno nacional está fracasando en control de inflación y del déficit e incluso ha creado nuevos impuestos sin que haya un efecto positivo. "Medidas de este tipo son pro sector privado, pro tomar empleo y pro hacer crecer la economía", argumentó defendiendo su propio proyecto.

"Vemos al gobierno sumamente desorientado. No ha tenido en dos años un plan económico, el acuerdo con el fondo es un atisbo con metas a cumplir pero ya hay metas que no se están cumpliendo. Acá hay un problema que no es de nombres, es de la credibilidad del gobierno. Las peleas entre Alberto y Cristina son permanentes. La orientación de la economía es errática", aseveró el exgobernador de Mendoza.

Iniciativas como las que estamos presentando son pro sector privado, inversión, tomar empleo, y hacer crecer la economía de forma más sostenida. pic.twitter.com/bbCdjejsOX — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) April 11, 2022

Al ser consultado sobre la posibilidad de volver a competir por la gobernación en 2023, descartó esa posibilidad. "Categóricamente no pienso lanzar mi candidatura a gobernador. Si algún político está pensando eso en un año de estanflación está sumamente desubicado. No creo que los ciudadanos estén interesados en quién va a ser el candidato", finalizó.

El Gobierno Nacional aumentó 19 impuestos, creó 6 nuevos y no ha podido bajar la inflación, tampoco aumentar el empleo registrado y mucho menos hacer crecer la economía por encima de lo que ya estaba en el 2019. pic.twitter.com/iMeSOOM21y — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) April 11, 2022

Por su parte, el diputado Lisandro Nieri dio algunos detalles más acerca del proyecto y remarcó que el mismo aumenta el mínimo no imponible que puede ser detraído de las cargas patronales para las empresas. "Es una baja del costo laboral en pequeñas empresas de servicios en general. En empresas de hasta 50 empleados se bajan las cargas laborales en el orden del 40%. A nivel país son el 93% de las empresas", manifestó y dijo que para empresas de entre 50 y 100 empleados la baja ronda el 12%.

"A partir de la baja de costo laboral y haciendo otros deberes como dar previsibilidad y dar credibilidad de que no habrá marcha atrás, se puede generar una formalización del empleo. Con 400 mil empleados que se registren, se compensaría compensaría el impacto fiscal de la medida", subrayó.