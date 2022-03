Quién es el dirigente radical que ya hace campaña para gobernador sin el respaldo de Cornejo ni Suarez

El exlegislador nacional Luis Petri (UCR) presentará en sus próximas semanas su fundación que servirá de base para su precandidatura a gobernador para el año que viene. Está recorriendo la provincia y sumando dirigentes de distinta extracción partidaria para competir dentro de Cambia Mendoza. No tiene el respaldo ni del gobernador Rodolfo Suarez ni el del senador nacional Alfredo Cornejo.

El 10 de diciembre del año pasado, cuando se le terminó el mandato como diputado nacional, lo dijo abiertamente: “Quiero estar junto a los mendocinos en cada rincón de la provincia, escuchándolos y pensando la Mendoza que viene. Quiero ser el próximo gobernador de Mendoza si los mendocinos me honran con su confianza”. No fue una frase aislada. Después se lo pudo en los festejos vendimiales, junto a su novia, la periodista porteña Cristina Pérez, y hubo especulaciones y bromas respecto de que buscaría ser “el Juan Manuel Urtubey menduco” en relación al ex gobernador salteño quien está casado con la famosa actriz Isabel Macedo.

En diálogo con MDZ, Petri aseguró que “no es el momento de hablar de candidaturas” pero contó que quiere “trabajar por la Mendoza de la pospandemia”. En ese sentido expresó que “el gobernador Rodolfo Suarez hizo una muy buena gestión de la pandemia pero es necesario pensar en la provincia de la pospandemia, que hoy tiene problemas como la deserción escolar o la inseguridad que es donde hay que hacer foco”, sostuvo.

El ex diputado nacional y provincial ya está recorriendo la provincia activamente. Según contaron desde su entorno, esta semana fue a La Paz, San Rafael y Lavalle. Pretende sumar kilómetros a lo largo y a lo ancho de Mendoza, porque tiene dos apuestas: subir en las encuestas en nivel de conocimiento y construir lazos con dirigentes de la Coalición Cívica, el PRO y radicales que no se sientan contenidos con otros precandidatos. La experiencia del diputado nacional por la Libertad Avanza, Javier Milei lo entusiasma. Desde el grupo político de Petri creen que con la recientemente aprobada boleta única “la gente” y no las estructuras políticas van a pesar en la definición de las precandidaturas de 2023. “Luis viene a oxigenar al espacio, teniendo en cuenta que muchos de los precandidatos ya han estado en cargos ejecutivos muchos años”, sostienen. Además, creen que ser oriundo de San Martín, de un departamento que no es del Gran Mendoza, puede jugarle a favor.

En ese camino, Petri apuntará a competir por dentro de Cambia Mendoza y no por fuera como se especula podrían llegar a hacer otros dirigentes, como el diputado nacional por el PRO, Omar De Marchi, quien hoy es parte del frente oficialista en la provincia pero sus dirigentes por lo bajo no descartan que vaya como candidato por afuera. Pero, claro está que Petri no tiene el respaldo de los líderes del radicalismo local: ni de Cornejo ni de Suarez, que tienen otros nombres en carpeta para el cargo. Como se sabe, Cornejo apoya al intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, aunque no faltan las especulaciones de que podría ser él mismo quien quiera volver a ser gobernador. Suarez, en tanto, respalda a la senadora nacional Mariana Juri y al intendente de la Capital, Ulpiano Suarez.

Una de sus banderas en la carrera a la gobernación de Petri será el combate de la inseguridad. Él es promotor de normas de “mano dura” y se reconoce como un defensor de “las víctimas de delito” y de empoderar a la policía a través de “muchas herramientas”. Esas ideas y otras para la provincia serán volcadas pronto en una nueva estructura. Como cada precandidato a gobernador, el exlegislador tendrá su propia fundación que será lanzada en las próximas semanas. Ya tiene nombre. Falta inaugurarla y comenzar a armar los equipos técnicos. A la espera de ese momento, seguirá teniendo reuniones por la provincia. A nivel nacional no tiene favoritos como presidenciables. Esa definición vendrá en los próximos meses.