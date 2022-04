El verdadero motivo por el que Cristina Kirchner no quiere a Horacio Rosatti

Tras las publicaciones que Cristina Fernández de Kirchner hizo ayer para hablar de la "casta judicial", el politólogo Paulino Rodrigues desmenuzó hoy en MDZ Radio el conflicto que la vicepresidenta tiene con el Consejo de la Magistratura y explicó cuál es (o ha sido) su relación con Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, quien asume como el nuevo titular del organismo de remoción y promoción de jueces.

Paulino Rodrigues empezó detallando que "se hizo una reforma en 2006 para aumentar la capacidad de presencia política en el Consejo de la Magistratura, para no desequilibrar el peso específico de lo que se conocía como 'la corporación judicial'. Se redujo de 20 a 13 el número de integrantes. A la política se le dan 7 personas (entre el Poder Ejecutivo, Senado y Diputados), 5 son del oficialismo y 2 de la oposición. El resto son integrantes de la Academia, los abogados, tanto a nivel país como Ciudad de Buenos Aires. Esa composición se discutió durante mucho tiempo".

"Cristina Fernández de Kirchner la planteó cuando había problemas para que la Justicia haga los cambios que ya el kirchnerismo, con Néstor Kirchner como presidente quería, después de haber eyectado a la Corte que le vino dada en 2003 por cadena nacional. Intentó darle una presencia política a ese instrumento de designación y expulsión de jueces que al menos tuviera el poder de veto, para destituir o para nombrar a un juez", siguió.

Horacio Rosatti fue ministro de Néstor Kirchner.

Pero, hubo planteos judiciales y la Corte resolvió, 15 años después, que aquella composición era inconstitucional. Una vez que lo hizo, estableció un plazo de 120 días para que sucedan dos cosas. O bien, para que la Corte asuma la conducción con 20 integrantes, como regía la ley anterior. Esto, porque si se declara inconstitucional una norma pasa a ser constitucional la que regía con anterioridad. Sino, la otra opción era que se haga una nueva ley.

"El Senado votó una nueva ley muy finita, con 37 voluntades, que establecía una composición de 17 integrantes. Con la Corte adentro, pero no con Horacio Rosatti como presidente del Consejo de la Magistratura. Eso en Diputados no pasó y el plazo venció el sábado. Hoy, primer día hábil, Rosatti se convierte en presidente del organismo y ya empezó a elegir a los abogados que hasta fin de año integrarán el cuerpo, hasta completar el mandato de la composición actual del Consejo de la Magistratura", detalló el politólogo.

Explicado esto, Paulino Rodrigues se detuvo en las publicaciones de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué dice el kirchnerismo? "Que acá hay algo, que es una especie de 'casta judicial', que recobra poder específico en el órgano central para la elección y destitución de los jueces. 'La casta judicial de la que muy pocos hablan', expresa Cristina Kirchner, recogiendo el guante de lo que Milei le endilga, que es ser parte de la 'casta política'".

Luego, el politólogo opinó: "Habría que recordarle a la vicepresidente varias cosas. Primero, que esta era la composición anterior. Segundo, que esto cambia, guste o no, porque su ley fue declarada inconstitucional por el poder legalmente emitido por el plexo jurídico de la Constitución argentina. Así como la vicepresidente hoy, pese a la multiplicidad de pedidos de prisiones preventivas, 5 en particular y en simultáneo, no fue presa, algo que le hubiera ocurrido a cualquier ciudadano común, porque el plexo jurídico establecía que un desafuero lo tiene que aprobar la mayoría de los senadores, cosa que no sucedió porque Pichetto lo obturó. O sea, respetamos la Constitución cuando nos conviene y nos gusta, la denostamos cuando no nos conviene y no nos gusta".

¿Por qué Cristina Fernández de Kirchner se centra en que no quiere que Horacio Rosatti presida el Consejo de la Magistratura? "El punto es el despecho por Rosatti, quien fue ministro de Néstor Kirchner, y quien le dijo que 'no' a kirchnerismo para ser candidato en Santa Fe y se fue, en medio de una denuncia que él mismo impulsó de corrupción por compras en el servicio penitenciario de Ezeiza. También porque Cristina Fernández de Kirchner concibe filosóficamente que el presidente de la Corte no puede presidir el órgano".

¿Qué dirá Cristina Kirchner entonces? -preguntó retóricamente Paulino Rodrigues-, "que durante 15 años no pasó nada. También es cierto, la Corte terminó por invalidar hacia adelante las decisiones de un Consejo que cayó en un bolsillo roto el sábado y por lo tanto recompone la vieja fisonomía, pero que durante todos estos 15 años obró de la manera que obró con la composición que aquella ley, declarada inconstitucional el año pasado, impuso", finalizó