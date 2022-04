El sindicalista K que lanzó el operativo clamor para que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata a presidente

“Cristina el año que viene tiene que ser candidata a presidente, lo digo como militante peronista”, dijo hoy Walter Correa, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria del Cuero, muy allegado a Máximo Kirchner. De acuerdo a fuentes del Instituto Patria, estas declaraciones son el puntapié inicial del “operativo clamor” que analizan instalar para que la vicepresidenta sea la postulante del Frente de Todos en las elecciones del año próximo.

“Si el Estado no genera una batería de medidas, a nosotros no nos alcanza”, sostuvo el sindicalista K en declaraciones a AM530 en el programa de Daniel Tognetti. Se mostró muy crítico con la actual administración de Alberto Fernández y no ocultó sus deseos de una candidatura presidencial de Cristina. Este es el dato más interesante porque se lo interpreta como un globo de ensayo para medir el impacto que puede generar en el oficialismo esa audaz movida.

En forma coincidente, el periodista ultra K Roberto Navarro anunció hoy desde su radio El Destape que desde el cristinismo están entusiasmados con “un eventual operativo clamor para instalar a la vice como presidenciable, en caso de que Luiz Ignacio Da Silva sea el ganador de los comicios presidenciales de octubre”. “Si gana Lula va a tener un impacto muy grane en la interna y va a fortalecer una idea que hay en el kircherismo”, adelantó.

Lula aparece como favorito en las encuestas para volver al Palacio del Planalto y si esa tendencia que ratifica en las urnas desde el Instituto Patria plantean que CFK va a querer jugar, “va a haber una oportunidad histórica para”. Según Navarro, la posibilidad de una vuelta de Cristina al poder “era una carta que no estaba en la mesa hasta hace un tiempo.

El puntapié inicial lo dio Correa, uno de los sindicalistas más cercanos a Máximo, quien se convirtió en diputado en 2017 de la mano de la vicepresidenta cuando fue con la lista de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires. Oriundo de Moreno, fue elegido secretario general de Curtidores en 2012 y reelegido en 2016. También fue concejal de su distrito en la lista del Frente para la Victoria en 2013. Su gremio está alineado a la CTA y es uno de los preferidos también de la vicepresidenta. Sus declaraciones ya han comenzado a hacer ruido en el oficialismo y en el entorno de la vice esperan más pronunciamientos.