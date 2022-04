Video: Esteban Bullrich y un conmovedor mensaje de Pascuas

El exsenador nacional de Juntos por el Cambio en representación de la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, publicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales en el marco de la celebración del Domingo de Pascuas.

El exlegislador, que fue diagnosticado de tener Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), lo cual lo obligó a dejar su banca en el Senado de la Nación, se mostró frente a la cámara y reprodujo un audio a través de la metodología de voz en off, debido a que la enfermedad que padece le impide desarrollar de forma óptima el habla.

“Hace casi 2 mil años, en esta fecha, el hombre Dios resucitó para demostrarnos que hay esperanza, incluso en la oscuridad más grande. Resucitó para demostrarnos que para él no hay imposibles, que con él somos mayoría aplastante. Con él caminamos sobre los mares más bravíos”, dijo Bullrich.

Y agregó: “Resucitó para que sepamos que, incluso, la muerte no puede vencernos. Resucitó para asegurarnos que es la verdad, resucitó para demostrarnos que el amor todo lo puede. Venció a la muerte para que sepamos que con él no hay nada que temer”

Esteban Bullrich se despidió del Senado el 9 de diciembre de 2021 y manifestó en ese entonces: "Ser parte del Senado de la nación ha sido uno de los honores más grandes y desafiantes de mi vida política y en general. Acá encontré un grupo de personas comprometidas con sus provincias y con la patria y pude hacer mi aporte para lo que voy a seguir buscando, un mejor país para mis hijas. Aunque no me corresponde hacerlo, me gustaría que se recuerde mi paso por esta Cámara por la búsqueda de consensos a través del diálogo. Renuncio a mi banca con profunda tristeza".