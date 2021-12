Esteban Bullrich conmovió a Cristina Fernández de Kirchner en su despedida del Senado

Esteban Bullrich renunció a su banca como senador por la provincia de Buenos Aires. Este jueves al mediodía, en su última sesión, emocionó a todos los presentes, incluida Cristina Fernández de Kirchner, con un emotivo discurso.

El exministro de Educación de la Nación ya había anticipado hace unos días que este jueves iba a presentar su renuncia para enfrentar la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y dedicarle más tiempo a su familia.

“Ser parte del Senado de la nación ha sido uno de los honores más grandes y desafiantes de mi vida política y en general. Acá encontré un grupo de personas comprometidas con sus provincias y con la patria y Pude hacer mi aporte para lo que voy a seguir buscando un mejor país para mis hijas”, comenzó su discurso.

Y añadió: "Aunque no me corresponde hacerlo, me gustaría que se recuerde de mi paso por esta Cámara por la búsqueda de consensos a través del diálogo. Renuncio a mi banca con profunda tristeza".

Entre lágrimas, Bullrich pidió que lo recuerden por "la búsqueda de consensos a través del diálogo".

Con un llanto desconsolado, el senador transmitió una declaración en la que llamó a "tender puentes" y lograr "consensos" entre oficialismo y oposición a través de una voz en off que activó con ayuda de su esposa María Eugenia y los senadores Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri.



Previamente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner comunicó la necesidad de apartarse del reglamento para permitir al senador de PRO expresarse mediante un sistema tecnológico no habilitado por el reglamento del Senado, debido a las dificultades en el habla que padece Bullrich.



En ese lapso, la vicepresidenta olvidó el izamiento de la bandera y al percatarse de ello admitió que se había puesto "muy nerviosa" por ver al senador Bullrich, que ya desde su banca y con dificultad de movilidad le había pedido la palabra para formalizar su renuncia.