El desesperado pedido de una de las figuras del Frente de Todos

En medio de las disputas internas que se viven dentro de la coalición de gobierno, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, pidió dejar de interpretar todo "en clave de polarización interna". "Tenemos que tomar aire, salir de ese escenario, ponernos en un escenario donde podamos interpretar a la sociedad, hablar con nuestros militantes de los temas que tienen que ver con temas de la vida cotidiana no resueltos por nuestro gobierno y tratar de generar espacios, acercar esas ideas y fortalecer a nuestro Gobierno con Alberto y Cristina a cargo", aseguró Martínez.



"Me resisto a que todo sea leído en clave de polarización interna porque nos condiciona mucho y vamos a terminar dando mensajes leídos para no cometer errores", expresó en declaraciones a la radio online FM Futurock.



"Cuanto más hablamos de unidad o de diferencia cuesta más encontrar un camino que nos permita seguir andando", aseveró Martínez, al señalar que "soy de los que creen que no se puede hablar de la unidad nuestro espacio en tercera persona".





En ese sentido, el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos puso de relieve que "tenemos que ser constructores de unidad en cada ámbito donde estamos".

"Si sentimos que es otro el que tiene que poner la unidad se complica mucho pero si todos nos sintiéramos protagonistas de un trabajo armónico con las distintas miradas sería mas sencillo", esgrimió. "Si cada uno de nuestros compañeros del Frente de Todos nos pusiéramos, en lugar de hablar como analistas externos, a analizar en función de un gobierno, se podría transitar de una manera distinta", enfatizó Martínez.



Al ser consultado sobre eventuales cambios en el gabinete de Alberto Fernández, el jefe de la bancada oficialista de Diputados señaló que "el presidente puede hacer los cambios cuando quiera: irá valorizando las circunstancias políticas. Las tome o no las tome voy a estar acompañando al Presidente".