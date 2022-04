La reacción de Horacio Rodríguez Larreta por la alarmante inflación de marzo

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió al reciente informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el cual se indicó que la inflación trepó a 6,7% y rompió el récord de 10,4% alcanzado en abril de 2002.

En concreto, el alcalde porteño señaló a través de su cuenta de Twitter: "Lo único que resuelve la inflación es un plan económico integral. La inflación es el peor problema económico que tiene nuestro país y el que más afecta a cada uno de los argentinos".

"Es el impuesto encubierto que se come los ingresos de los que trabajan y los haberes de los jubilados; y, sobre todo, es el impuesto que cada mes condena a más personas a la pobreza", comentó Rodríguez Larreta.

Y añadió: "Hoy conocimos el dato de inflación de marzo, un golpazo que le pone números a una realidad cotidiana. Vivir con una inflación así de alta durante tanto tiempo es agotador porque nunca alcanza la plata, rinde menos en cada compra y parece que siempre la corremos de atrás".

"No nos tenemos que resignar a vivir con inflación. El gobierno nacional tiene la obligación de resolver este tema de forma urgente, pero la solución nunca va a venir de jactarse de no tener un plan económico, sino exactamente de lo contrario. No hay soluciones mágicas, es mentira que haya una fórmula secreta que destrabe este problema. Lo único que resuelve la inflación es un plan económico integral consistente y serio. El gobierno todavía no lo presentó, los argentinos lo estamos esperando", concluyó.