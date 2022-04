La burrada de Juliana di Tullio y el particular descargo que publicó en las redes

Ayer por la madrugada nació el hijo del presidente Alberto Fernández y en las redes se pudieron ver muchos mensajes de afecto para el mandatario. Incluso, desde el kirchnerismo duro enviaron sus cariños y no solo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sino también allegados cercanos. Pero el mensaje que se destacó fue el de la senadora Juliana di Tullio. No por su efusividad, sino por un particular error que no pasó desapercibido.

En concreto, la legisladora nacional escribió "Faviola" al referirse a la primera dama y tras recibir burlas por parte de los usuarios de Twitter escribió un irónico descargo por su "calamitoso y grosero perjuicio".

"Borré el terrible tuit donde cometiendo un intolerable error y pidiendo las disculpas del caso a quien hubiere ofendido con tan calamitoso y grosero perjuicio en esta red social tan amena o en cualquier otro ámbito ya sea académico o intelectual. Mildis, abajo el que va, caretas", disparó la senadora.

Luego de llamar caretas a quienes la criticaron volvió a redactar el mensaje original pero cargado de sarcasmo. "Mucha felicidad y buena onda, además de paciencia y energía para Alberto Fernández y Fabiola, con b de bienvenido bebé Francisco!!!", manifestó.