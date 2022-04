Escándalo en La Pampa por los fondos de la petrolera estatal que compromete al PJ y a la UCR

Un video que circula en las redes sociales donde se ve al ministro de Hacienda de La Pampa, Ernesto Franco, admitiendo en la Legislatura local que “si se enteran vamos todos presos” generó una ola de repudio porque aparecen vinculados oficialistas y radicales. Se trata del manejo poco transparente de los fondos de la empresa pública provincial Pampetrol.

La empresa pampeana Pampetrol Sapem se creó en el año 2006 y maneja la actividad energética, hidrocarburífera en toda la cadena de producción. Se trata de una compañía estatal que tiene un director de la oposición, una verdadera caja de poder e influencia en manos del peronismo gobernante. El escandalo se inició hace algunas semanas cuando uno de los representantes de la UCR en la empresa, Hugo Pérez, denunció que el año pasado se desviaron fondos para la campaña electoral del oficialismo.

Concretamente se refirió al pago de alquileres a la Provincia que, según había aceptado el gobernador Sergio Ziliotto, se iban a mantener en la empresa para capitalizarla. Rápidamente desde la conducción de Pampetrol negaron la acusación y argumentaron que se aprobaron “las cláusulas de locación de bienes e instalaciones afectados a la explotación de las áreas El Medanito y Jagüel de los Machos y Medanito Sud-Este, respectivamente. Tales normas han sido sancionadas por la legislatura provincial, incluso con el apoyo de bloques opositores”. Incluso, lo castigan al radical por haber cobrado sus honorarios durante todo el año pasado cuando estuvo en campaña electoral.

Lo concreto es que la tensión política fue aumentando y la Legislatura convocó a exponer al titular de Hacienda Franco, quien aparece en el video pidiendo que no se grabara, ni se hiciera versión taquigráfica de su exposición. Pero siempre algún pícaro puede filmar. Lo concreto es que el ministro se despacha sin anestesia:

“Ahora se lo digo a todos, cuando empezó Pampetrol nosotros inventamos el tema del alquiler para bajar el impuesto a las ganancias, pero la conducción de la empresa no entendía el tema y me pagaban el IVA, así vamos todos presos, por eso le exigimos este pago de 200 millones de pesos en tres cuotas, que se hizo: pagar el IVA y un 18% más para disimular, el resto lo capitalizamos, esa es la verdad, no era pagar la campaña, no lo quiero grabar porque vamos todos presos…”.

Un sincericidio del hombre que maneja los números del estado pampeano ante el silencio cómplice de la oposición. Los principales dardos apuntan contra los dos hombres fuertes de la UCR local: el senador Daniel Kronerberger y, sobre todo, Francisco Torroba que es además el presidente del bloque de diputados provinciales de ese partido. Paradójicamente, el video lo hizo circular el exfuncionario del dueño del PJ pampeano, Juan Carlos Tierno. Un pase de facturas.