La fulminante advertencia de Hugo Moyano tras el escándalo de San Nicolás

Luego de que se levantara la medida de fuerza que paralizó la recolección de residuos en San Nicolás, el secretario general del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, advirtió que desde ese gremio van a "seguir peleando y defendiendo los derechos de los trabajadores". Tras 48 horas de paro, el dirigente sindical apuntó contra los empresarios y distintos sectores de la oposición que, dijo, "están al servicio del poder dominante".



"Vamos a seguir peleando y defendiendo los derechos de los trabajadores porque ellos pretenden doblegarnos, pero no lo van a conseguir. Han llevado presos a dos trabajadores que lo único que hicieron fue defender los intereses de los trabajadores que no cobraban el sueldo y fueron despedidos injustamente", afirmó.



Moyano calificó como "injustas" las detenciones de los dirigentes Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, que fueron detenidos y procesados por el bloqueo contra la empresa "Rey Distribución" en San Pedro tras el despido de seis trabajadores.



Después de un paro de 48 horas, el gremio levantó la medida de fuerza antes de la medianoche de este domingo y anunció que en las próximas horas se reestablecerá el servicio. "No nos van a asustar, amedrentar ni doblegar. Vamos a seguir defendiendo a los trabajadores y no vamos a permitir que se les saquen derechos", subrayó el referente sindical.



"Desmentimos categóricamente que haya habido un bloqueo y todos los inventos que han llevado adelante muchos medios de comunicación. Es una situación absolutamente política creada por sectores de los que tienen la responsabilidad de hacer justicia, tanto jueces como fiscales, porque pretenden hacer creer a la sociedad que los trabajadores fueron a extorsionar, una mentira total", afirmó.



De esta forma, Moyano también hizo referencias a las declaraciones del intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, que había anunciado en su cuenta de Twitter que, ante el levantamiento de la medida de fuerza, "perdió la extorsión".



"Es parte de la campaña que han comenzado a hacer estos señores que han estado en el Gobierno anterior y que hicieron un desastre. Dicen que los trabajadores extorsionaron, pero que por lo menos (el expresidente Mauricio) Macri diga dónde están los 70 mil millones de pesos que se afanó del Correo Argentino", apuntó.



"Todos los sindicatos y dirigentes que participan de la Federación han decidido seguir en la pelea, aunque en algunos casos nos puede costar la vida. Vamos a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores", subrayó.