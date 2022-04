El efecto inesperado que podría generar el nacimiento de Francisco, el hijo de Alberto Fernández

El politólogo Paulino Rodrigues analizó en MDZ Radio lo que se espera en términos políticos esta semana que comienza, tras los rumores de todo el fin de semana en torno a eventuales cambios en el Gabinete nacional. En medio de eso, el nacimiento de Francisco, el hijo de Alberto Fernández y Fabiola Yañez.

"Nació Francisco. A la 1.21 horas, según un parte, a la 1.22, según otro. Algunos creen que el presidente pueda, a partir de este nacimiento, alumbrar el famoso 'albertismo'", comenzó diciendo Paulino Rodrigues. ¿Será posible?

A partir de esto, expresó que juegan algunos amigos del presidente con la idea de un empoderamiento de sectores cercanos a Alberto Fernández, en términos de toma de decisiones. "Ahí aparece Daniel Herrero como eventual recambio, alguien que se fue el fin de semana pasado como CEO de Toyota después de 12 años, alguien que articula con el Gobierno muchas decisiones empresariales".

Otros "dan cuenta de un corrimiento de Wado de Pedro hacia el Ministerio de Justicia y de la llegada de Agustín Rossi como ministro del Interior, quien efectivamente está muy cerca del presidente".

De todos modos, Paulino Rodrigues dijo que el nacimiento de ese albertismo él no lo ve claramente. "Wado de Pedro dejó entrever que no aceptaría esos cambios, que se queda donde está o se va del Gabinete. Y el recambio de Guzmán yo lo pongo entre paréntesis, arrecian las versiones al respecto desde hace muchísimo tiempo, así que yo sería escéptico".

De todos modos, "entiendo que Alberto Fernández ya no tiene margen para seguir con este Gabinete, que termina siendo un Gabinete de poca o baja gestión y que redunda en más problemas que beneficios".

"Martín Soria es malo hoy en términos de Justicia, no hay una agenda. Ahora también me gustaría saber cuál es la agenda de política internacional de Santiago Cafiero, a quien Alberto Fernández no va a mover porque es su alfil. O cuál es la efectividad de Matías Kulfas en el Ministerio de Producción o de Claudio Moroni en el Ministerio de Trabajo, con las paritarias que se recalientan y que empiezan hoy a dirimirse en torno al 55%, ya no el 40% que el Gobierno pensaba como techo hace un mes. Hay una veintena de paritarias muy relevantes de aquí al 20 de abril".

¿Agustín Rossi empoderado?

Consultado sobre cuál es el rol que cumpliría Agustín Rossi en ese alumbramiento del albertismo, desde el punto de vista político, Paulino Rodrigues respondió: "No lo tengo claro. Hasta acá es un consejero, darle el rol de ministro del Interior es empoderarlo".

Pero, "¿está Agustín Rossi preparado para ser ministro del Interior? ¿tiende los puentes necesarios para...? -preguntó retóricamente el analista-. Piensen que Rossi compitió en la interna del justicialismo de Santa Fe contra el gobernador, pero también contra el deseo de Cristina Kirchner, que iba con Lewandowski como candidato propio, y contra el propio Alberto Fernández. Agustín Rossi fue en soledad aliado con Alejandra Rodenas, la vicegobernadora de la provincia y exjueza. Fuerte, ¿no? El ministro político por excelencia del presidente podría terminar siendo alguien que en algún momento compitió contra el presidente. 'Algún momento' es hace 8 meses atrás".

"Y el que está, si se queda, sería el ministro del Interior que en realidad tiene más afinidad con Cristina Kirchner que con Alberto Fernández, más allá de que él diga que tiene una excelente relación con el presidente y que tienen un muy buen diálogo. Pero nadie duda de que Wado de Pedro es una expresión del kirchnerismo, en todo caso no será el más radicalizado, pero nadie le puede desconocer ese origen", concluyó.

En este escenario, ¿es posible que se consagre el albertismo? Lo veremos.