Daniel Scioli explicó su extraño "spot de campaña" y no confirmó si será candidato

El embajador argentino en Brasil y ex candidato a presidente, Daniel Scioli, explicó el extraño spot que circuló en los últimos días y que parecía buscar instalarlo como uno de los posibles candidatos del Frente de Todos para 2023.

"Tener la mejor relación posible con Brasil ha sido mi tarea apenas llegué aquí, para reconstruir el vínculo, que pasaba un momento de crisis, al punto de que Brasil había dejado de ser el primer socio comercial de la Argentina y hoy ha recuperado ese lugar", destacó Scioli en diálogo con La Nación.

Sobre la interna dentro del Frente de Todos, Scioli aseguró: "Más allá del debate interno y de los distintos puntos de vista, los temas se van enfrentando y se van resolviendo, como fue el acuerdo con el Fondo, como el tema de la incertidumbre energética a partir de la visita del presidente de Bolivia, de lo que fue la visita del presidente de Chile, la campaña masiva de vacunación, haber bajado la desocupación al 7%. La Argentina tiene con qué recuperarse".

Avanza la integración energética Argentina - Brasil con el Gasoducto Vaca Muerta Uruguayana. uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDE7uD83CuDDF7 pic.twitter.com/PuDCTr2EOx — Daniel Scioli uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@danielscioli) April 9, 2022

Con respecto al extraño spot que circuló en los últimos días, Scioli explicó: "Es una cosa de 2016. No hay ningún tipo de especulación alrededor de eso. Mi compromiso, mi agenda y mi trabajo están concentrados acá, en buscar soluciones desde la Embajada Argentina en Brasilia. En esto está puesto mi foco, de lo demás no me puedo hacer eco. Todos saben de mi sentido de la responsabilidad y de mi experiencia. Cada uno, desde su lugar, tiene que poner el hombro en este momento para seguir adelante con la recuperación del país".

"Soy un especialista en estas cosas, en cerrar grietas, desestresar situaciones, esto es lo que he hecho. Cuando yo me refiero a cerrar grietas, me refiero a la situación que atravesaba la relación con Brasil. En el sector agroindustrial había 49 controversias, todas resueltas", agregó Scioli, no queriendo adelantar si se ve como candidato en 2023.

"Este no es un año electoral, me enfoco en la gestión, en darle previsibilidad a la gente recuperando la economía. Trabajando a lo largo y a lo ancho de Brasil y de la Argentina buscando puentes, puntos de encuentro e intereses mutuos. Es la manera en la que yo creo que puedo ayudar al país", completó Scioli.