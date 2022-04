José Luis Espert insultó a dos funcionarios y apuntó contra Juan Grabois

El diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) criticó con dureza al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, por sus controvertidas declaraciones sobre la inflación, y los trató de "cínicos e ignorantes". También cuestionó al dirigente social Juan Grabois por estar en el acampe piquetero sobre la avenida 9 de Julio, llamándolo "un gran caradura".

Roberto Feletti había dicho que "la inflación microeconómica es especulativa e internacional" y si bien aseguró que en el Gobierno "estamos trabajando sobre el tema", también reconoció que "uno no hace milagros".

"No sé cómo le da la cara a Feletti con el fracaso que está haciendo con la inflación. Debería tener un poquito de vergüenza, señor Feletti, por reírse de su propia ignorancia por no estudiar. Este tipo vuelve a repetir todos los fracasos históricos en la Argentina. Todos sabemos y está comprobado que la inflación es un problema monetario. No sé porqué esta gente vive fuera del planeta", expresó indignado José Luis Espert en declaraciones al canal LN+.

Comentarios similares hizo el economista liberal sobre otra polémica frase de Claudio Moroni, quien dijo que "los trabajadores no sufren la inflación": "Moroni es como Feletti, vive en una realidad paralela. Los salarios van a perder por goleada este año contra la inflación, que va a terminar cerca de los tres dígitos. Ambos son una mezcla diabólica de cínicos e ignorantes".

Por otro lado, Espert analizó lo que ocurre en el acampe de la avenida 9 de Julio formado por organizaciones que reclaman más planes sociales: "Está claro que esto ha sido un bumerang para el propio kirchnerismo. Lo que ellos sembraron durante doce años ahora se les está volviendo en contra. ¿Qué sembraron? La cultura de la pobreza, el pobrismo. Hacer del pobre un rehén de ellos. Ahora no hay cómo pagarlo, cómo contenerlo".

"Cuando vemos los recitales y los espectáculos nos damos cuenta que todo eso está organizado y es financiado por los pobres laburantes a los que estos tipos les están arruinando la vida", argumentó.

Asimismo, el diputado de Avanza Libertad le dedicó unas palabras a Juan Grabois, que estuvo en la convocatoria piquetera: "Es un gran caradura y un cínico que está de los dos lados del mostrador".